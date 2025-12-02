दिल्ली में लिव-इन पार्टनर की हत्या में सनसनीखेज खुलासा, लाश को ठिकाने लगाने में कातिल की पत्नी और साले ने की थी मदद
पश्चिमी दिल्ली में लिव-इन पार्टनर की हत्या का खुलासा हुआ है। आरोपी ने 27 नवंबर को झगड़े में अपनी पार्टनर की हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार, शव को ठिकाने लगाने में आरोपी की पत्नी और साले ने मदद की। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के छावला थाना क्षेत्र में 27 नवंबर को हुई लिव-इन पार्टरन की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने सोमवार को जानकारी दी कि लिव-इन पार्टनर (महिला) की हत्या करने के बाद आरोपी ने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश थी। पुलिस ने बताया कि शव ठिकाने लगाने में कथित तौर पर आरोपी की पत्नी और साले ने मदद की थी।
ये था पूरा मामला
कलस्टर बस के एक कंडक्टर विरेंद्र कुमार ने 27 नवंबर को शराब पीने को लेकर हुए झगड़े में अपने साथ रहने वाली लिव-इन पार्टनर की कोहनी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने महिला के शव को कार में रखकर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की, इस दौरान उसकी पत्नी और साले ने भी उसकी मदद की थी।
वहीं, अगले दिन सुबह के समय शक होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार से महिला के शव बरामद किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी से गहनता से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद पत्नी और साले ने की थी।
पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह सवा नौ बजे पुलिस को दीनपुर एक्सटेंशन में एक स्विफ्ट कार में एक महिला का शव पड़े होने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार की पिछली सीट पर एक महिला का शव देखा। छानबीन के दौरान पता चला कि महिला दीनपुर एक्सटेंशन में रहने वाले शादीशुदा वीरेंद्र कुमार के साथ दो साल से रह रही थी।
यह भी पढ़ें- दिल्ली: जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाकर पहले गले लगाया फिर सिर में मार दी गोली, पुरानी रंजिश में हत्या से सनसनी
शव को ध्यान से देखने पर पुलिस ने पाया कि चेहरे पर कुछ खरोंच के निशान हैं। पुलिस ने क्राइम और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। पूछताछ करने पर विरेंद्र कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि शराब पीने का विरोध करने पर उनके बीच झगड़ा हो गया था। इसी दौरान उसने कोहनी से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।