दिल्ली में लिव-इन पार्टनर की हत्या में सनसनीखेज खुलासा, लाश को ठिकाने लगाने में कातिल की पत्नी और साले ने की थी मदद

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के छावला थाना क्षेत्र में 27 नवंबर को हुई लिव-इन पार्टरन की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने सोमवार को जानकारी दी कि लिव-इन पार्टनर (महिला) की हत्या करने के बाद आरोपी ने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश थी। पुलिस ने बताया कि शव ठिकाने लगाने में कथित तौर पर आरोपी की पत्नी और साले ने मदद की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये था पूरा मामला कलस्टर बस के एक कंडक्टर विरेंद्र कुमार ने 27 नवंबर को शराब पीने को लेकर हुए झगड़े में अपने साथ रहने वाली लिव-इन पार्टनर की कोहनी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने महिला के शव को कार में रखकर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की, इस दौरान उसकी पत्नी और साले ने भी उसकी मदद की थी।

वहीं, अगले दिन सुबह के समय शक होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार से महिला के शव बरामद किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी से गहनता से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद पत्नी और साले ने की थी।