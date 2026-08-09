दिल्ली में एक ही पद पर लंबे समय से जमे अफसरों का होगा तबादला, LG संधू ने रोटेशन नीति बनाने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सतर्कता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए लंबे समय से एक ही पद पर तैनात अधिकारियों के तबादले और अधिकारियों की व्यवस्थित रोटेशन नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।

वहीं संवेदनशील विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की तत्काल नियुक्ति करने के लिए कहा है। विभागीय सीवीओ खासकर अनुबंध और टेंडर प्रक्रियाओं में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करेंगे।

लंबे समय से एक ही पद पर तैनात मिले अधिकारी

सरकारी सूत्रों के अनुसार, उपराज्यपाल ने हाल ही में सरकार के प्रधान सचिव (सतर्कता) के साथ बैठक कर पिछले एक दशक से अधिक समय से प्रचलित प्रणालियों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली की समीक्षा की।