'जलभराव को ‘आपदा’ मानकर युद्धस्तर पर काम करें, शिकायतों का तुरंत समाधान हो', LG संधू का अफसरों को निर्देश
एलजी तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली में भारी वर्षा के बाद जलभराव को 'आपदा' मानकर युद्धस्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर रहकर राहत कार्यों की निगरानी करने और शिकायतों का तुरंत समाधान करने को कहा।
HighLights
एलजी ने जलभराव को 'आपदा' मानकर कार्रवाई के निर्देश दिए।
अधिकारियों को मौके पर रहकर राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा।
संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पंप लगाने और शिकायतें तुरंत सुलझाने पर जोर।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में मंगलवार को हुई भारी वर्षा के बाद जगह-जगह जलभराव और यातायात जाम की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए एलजी तरनजीत सिंह संधू ने अधिकारियों को जलभराव को ‘आपदा’ मानकर युद्धस्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जलभराव से निपटने के लिए सरकार के सभी विभाग और एजेंसियां आपसी समन्वय से काम करें और अधिकारी दफ्तरों में बैठकर स्थिति की निगरानी करने के बजाय मौके पर मौजूद रहकर राहत कार्यों की निगरानी करें।
एलजी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राजधानी में वर्षा और जलभराव की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ‘पूरी सरकार’ के दृष्टिकोण के साथ सभी विभागों और एजेंसियों को एकजुट होकर काम करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि जलभराव के दौरान सभी विभागाध्यक्ष और संबंधित एजेंसियों के प्रमुख मैदान में मौजूद रहें और मौके पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।
जलभराव होने ही न पाए, संवेदनशील स्थानों पर पंप जल्द लगें
अधिकारियों के मुताबिक, एलजी ने स्पष्ट कहा कि लक्ष्य केवल जलभराव होने के बाद पानी निकालना नहीं, बल्कि जलभराव की स्थिति पैदा ही न होने देना होना चाहिए। इसके लिए शहर के सभी संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पंप लगाने की प्रक्रिया को युद्धस्तर पर तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने मीडिया, इंटरनेट मीडिया और अन्य माध्यमों से मिलने वाली नागरिकों की शिकायतों के रियल टाइम में समाधान को प्राथमिकता देने को कहा। साथ ही लगातार निगरानी के निर्देश दिए, ताकि अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का जमीन पर असर दिखाई दे और लोगों को तत्काल राहत मिल सके। संधू ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए- नागरिकों को जल्द राहत देना और दिल्ली को सुरक्षित तथा बेहतर ढंग से प्रबंधित करना।
कई प्रमुख मार्गों पर प्रभावित हुआ यातायात
मंगलवार को भारी बारिश के बाद राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। आईटीओ से मंडी हाउस, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, करोल बाग और अक्षरधाम फ्लाईओवर समेत कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही धीमी रही और जाम की स्थिति बनी।
गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली के कई मौसम केंद्रों पर 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई थी। इसके चलते यह दिन पिछले दो वर्षों में अगस्त का सबसे अधिक बारिश वाला दिन रहा।
एनडीएमसी ने मांगी माफी, तीन-चार जगह एक घंटे से अधिक लगा
बारिश से जलभराव को लेकर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने बुधवार को अपने क्षेत्र के निवासियों से माफी मांगी। एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि सामान्य तौर पर निकाय 15 से 20 मिनट में जलभराव साफ करने में सक्षम रहा है, लेकिन तीन-चार स्थानों पर पानी निकलने में एक घंटे से अधिक समय लगा।
उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए जल निकासी व्यवस्था और अन्य प्रणालियों को और मजबूत किया जाएगा।
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