दिल्ली के एलजी सचिवालय में जुटे बड़े अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही बड़ी बैठक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारों का दौर शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक की जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, एलजी सचिवालय में चीफ सेक्रेट्री, पुलिस आयुक्त, सिविक एजेंसियों के प्रमुख, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति (डीयू) आदि की उपस्थित में यह बैठक चल रही है।

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