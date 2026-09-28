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दिल्ली के एलजी सचिवालय में जुटे बड़े अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही बड़ी बैठक

By sanjeev Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Mon, 28 Sep 2026 06:30 PM (IST)

दिल्ली में त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एलजी सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक चल रही है। इसमें मुख्य ...और पढ़ें

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  1. दिल्ली में त्योहारों से पहले सुरक्षा बैठक।

  2. एलजी सचिवालय में उच्चस्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति।

  3. मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, डीयू कुलपति शामिल।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारों का दौर शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक की जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, एलजी सचिवालय में चीफ सेक्रेट्री, पुलिस आयुक्त, सिविक एजेंसियों के प्रमुख, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति (डीयू) आदि की उपस्थित में यह बैठक चल रही है।

यह समाचार प्रारम्भिक सूचना और उपलब्ध आधिकारिक/रिपोर्ट्स के आधार पर प्रकाशित किया गया है। मामले से जुड़ी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। जैसे-जैसे अधिकृत पुष्टि और विस्तृत विवरण प्राप्त होंगे, खबर को अपडेट किया जाता रहेगा। पाठकों से अनुरोध है कि ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।