गाड़ी चलाने के नियम मानने में दिल्ली सबसे आगे, देश में सिर्फ 32% गाड़ियां ही चल रहीं PUC-इंश्योरेंस के साथ

नई दिल्ली। वाहनों से जुड़े जरूरी नियमों का पालन करने में दिल्ली देश में सबसे आगे है। राजधानी में 65 प्रतिशत एक्टिव वाहन जरूरी नियमों के मुताबिक चल रहे हैं।

इन वाहनों के पास वैध Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे जरूरी दस्तावेज हैं। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ का नंबर है, जहां करीब 58 प्रतिशत एक्टिव वाहन नियमों का पालन कर रहे हैं।

देश में सिर्फ 32% वाहन नियमों का पालन कर रहे

दिल्ली और चंडीगढ़ की स्थिति देश के आंकड़े से काफी बेहतर है। देशभर में सिर्फ 32 प्रतिशत एक्टिव वाहन ही जरूरी नियमों का पालन कर रहे हैं। इससे साफ है कि जहां डिजिटल और जमीन पर नियमों की निगरानी ज्यादा सख्त है, वहां वाहन मालिक नियमों का ज्यादा पालन कर रहे हैं।

44.7 करोड़ रजिस्टर्ड, एक्टिव सिर्फ 24.6 करोड़ Vahan के वाहन रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के मुताबिक देश में कुल 44.7 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें सिर्फ 24.6 करोड़ वाहन एक्टिव हैं। इससे संकेत मिलता है कि बड़ी संख्या में वाहन बिना आधिकारिक प्रक्रिया के स्क्रैप किए जा चुके हैं और डंप यार्ड या पुलिस थानों जैसी जगहों पर पड़े हो सकते हैं।

यूपी में सबसे ज्यादा वाहन नियम नहीं मानते राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1.9 करोड़ एक्टिव वाहन ऐसे हैं जो जरूरी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह राज्य के कुल 2.9 करोड़ एक्टिव वाहनों का 67 प्रतिशत से ज्यादा है।

महाराष्ट्र में नियमों का पालन नहीं करने वाले एक्टिव वाहनों की संख्या 1.4 करोड़ है। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 1.5 करोड़ और कर्नाटक में 1.4 करोड़ है। प्रतिशत के हिसाब से तमिलनाडु की स्थिति सबसे खराब है। वहां 76 प्रतिशत एक्टिव वाहनों में किसी न किसी जरूरी नियम का पालन नहीं हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों में बड़ी संख्या दोपहिया वाहनों की है।

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सड़क सुरक्षा के लिए वाहन डेटा दुरुस्त होना जरूरी अधिकारियों का कहना है कि वाहन रजिस्ट्रेशन के डेटा को दुरुस्त करना और नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की पहचान करना सड़क सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में बड़ी संख्या में वाहनों के पास इंश्योरेंस नहीं होने का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कदम उठाने को कहा था। इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसके तहत बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों को ईंधन नहीं देने की व्यवस्था लागू की जा सकती है।

बिना इंश्योरेंस वाला वाहन दुर्घटना का शिकार होता है तो मुआवजे का भुगतान वाहन मालिक को करना पड़ता है। एक सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक दुनिया के कई देशों में नियम तोड़ने पर पकड़े जाने की ज्यादा संभावना से लोगों में नियमों का पालन बढ़ा है। ऐसे उल्लंघनों को पकड़ने के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने की जरूरत है।

नियम नहीं माने तो धीरे-धीरे डी-रजिस्टर होंगे वाहन सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों के सामने इस समस्या को उठाते हुए ऐसा ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें वाहन मालिकों को तय समय के भीतर जरूरी नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को धीरे-धीरे अपने आप डी-रजिस्टर किया जा सकेगा।