पंजाब चुनाव की तैयारी तेज, दिल्ली के दिग्गजों का दांव; AAP और BJP ने कसी कमर

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब महज चार-पांच महीने शेष बचे हैं और इसकी सरगर्मी राजधानी में भी महसूस की जा रही है। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने अब पंजाब की सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती है।

वहीं, दिल्ली की सत्ता से आप को बेदखल करने के बाद भाजपा की नजर अब उसके दूसरे गढ़ पर टिक गई है। इसके लिए दिल्ली के दिग्गज नेता पंजाब के रण में उतरने लगे हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की राह आसान कर सकें।

आप के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले एक वर्ष से अधिक समय से पंजाब में सक्रिय हैं। वह पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए रणनीति बनाने के साथ-साथ जनसंवाद भी कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सह-प्रभारी बनाया गया है।

इनके साथ ही विधायक जरनैल सिंह समेत कई अन्य नेता वहां लगातार सक्रिय हैं। चर्चा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के कई और नेताओं को वहां चुनावी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। भाजपा ने भी दिल्ली के नेताओं को मैदान में उतारा दूसरी ओर, भाजपा ने भी पंजाब में मजबूत किलाबंदी के लिए दिल्ली के नेताओं को मैदान में उतारा है। दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पूर्व सह-प्रभारी डा. अलका गुर्जर को पंजाब का सह-प्रभारी बनाया गया है। सचदेवा के ही नेतृत्व में भाजपा ने आप को हराकर 27 वर्षों बाद दिल्ली में वापसी की थी। उन्होंने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार और विभिन्न विभागों की अनियमितताओं के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाकर तत्कालीन आप सरकार की घेराबंदी की थी।