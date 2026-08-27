दिल्ली के निर्माण श्रमिकों को बड़ा तोहफा: लागू होगी कैशलेस स्वास्थ्य योजना, 10 लाख तक का मिलेगा कवर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राज्य के लगभग 2.7 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए अपनी महत्वाकांक्षी कैशलेस स्वास्थ्य योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने इस 'दिल्ली भवन श्रमिक स्वास्थ्य योजना' के क्रियान्वयन और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुभवी सरकारी एजेंसी के चयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।



जून में कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई इस योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक को सालाना दो लाख रुपये तक का व्यक्तिगत उपचार और पूरे परिवार के लिए कुल 10 लाख रुपये तक के इलाज का वार्षिक कवर मिलेगा।

वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध इसके अलावा, पुरुष श्रमिकों के लिए 2,000 रुपये और महिला श्रमिकों के लिए 2,200 रुपये की लागत से वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह स्वास्थ्य जांच श्रमिक और उनके जीवनसाथी दोनों के लिए होगी, जबकि ओपीडी और अस्पताल में भर्ती होने वाला उपचार पूरे परिवार के लिए लागू रहेगा।



चयनित एजेंसी दिल्ली भर में स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करेगी, पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस इलाज सुनिश्चित करेगी और आपातकालीन स्थिति या कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर बिना पैनल वाले नजदीकी अस्पतालों में भी तुरंत इलाज की व्यवस्था करेगी। लाभार्थियों की सहायता के लिए 24 घंटे काम करने वाला टोल-फ्री हेल्पलाइन कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा।