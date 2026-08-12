अब सिर्फ ठहराव नहीं, पर्यटन का मुकाम बनेगी दिल्ली; चार आध्यात्मिक-हेरिटेज सर्किट लॉन्च

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी को केवल कुछ घंटे या एक दिन रुककर आगे बढ़ जाने वाले शहर की पहचान से बाहर निकालकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अक्षरधाम मंदिर में आयोजित आध्यात्मिक एवं विरासत पर्यटन सम्मेलन-2026 में दिल्ली के चार आध्यात्मिक एवं विरासत पर्यटन सर्किट का शुभारंभ किया।

सम्मेलन की विषयवस्तु ‘दिल्ली : आध्यात्मिकता, विरासत और अनुभवों की राजधानी’ रही। कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव भी मौजूद रहे।

पर्यटकों को स्मारकों से आगे दिल्ली की विविधता दिखाने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की पहचान केवल लाल किला, पुराना किला और हुमायूं का मकबरा जैसे ऐतिहासिक स्मारकों तक सीमित नहीं है। राजधानी में अक्षरधाम जैसे आध्यात्मिक और स्थापत्य महत्व के स्थल हैं।