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    अब सिर्फ ठहराव नहीं, पर्यटन का मुकाम बनेगी दिल्ली; चार आध्यात्मिक-हेरिटेज सर्किट लॉन्च

    By V K Shukla Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 01:55 AM (IST)

    दिल्ली सरकार ने राजधानी को केवल ठहराव नहीं, बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए चार नए आध्यात्मिक एवं विरासत पर्यटन सर्किट लॉन्च किए हैं। मुख्यमं ...और पढ़ें

    एआई जेनेरेटेड इमेज।

    एआई जेनेरेटेड इमेज।

    HighLights

    1. दिल्ली सरकार ने चार नए पर्यटन सर्किट शुरू किए।

    2. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आध्यात्मिक सम्मेलन में उद्घाटन किया।

    3. पर्यटकों को दिल्ली की विविधता और संस्कृति दिखाई जाएगी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी को केवल कुछ घंटे या एक दिन रुककर आगे बढ़ जाने वाले शहर की पहचान से बाहर निकालकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अक्षरधाम मंदिर में आयोजित आध्यात्मिक एवं विरासत पर्यटन सम्मेलन-2026 में दिल्ली के चार आध्यात्मिक एवं विरासत पर्यटन सर्किट का शुभारंभ किया।

    सम्मेलन की विषयवस्तु ‘दिल्ली : आध्यात्मिकता, विरासत और अनुभवों की राजधानी’ रही। कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव भी मौजूद रहे।

    पर्यटकों को स्मारकों से आगे दिल्ली की विविधता दिखाने की तैयारी

    मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की पहचान केवल लाल किला, पुराना किला और हुमायूं का मकबरा जैसे ऐतिहासिक स्मारकों तक सीमित नहीं है। राजधानी में अक्षरधाम जैसे आध्यात्मिक और स्थापत्य महत्व के स्थल हैं।

    इसके अलावा मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, बौद्ध और जैन धार्मिक स्थल दिल्ली की विविध आस्था और परंपराओं को दर्शाते हैं।

    उन्होंने कहा कि इंद्रप्रस्थ से लेकर अलग-अलग ऐतिहासिक कालखंडों तक दिल्ली ने देश के इतिहास को अपने भीतर संजोया है। देश के विभिन्न राज्यों के लोग यहां रहते हैं और अपनी संस्कृति, परंपराओं तथा त्योहारों को जीवंत रखते हैं।

    गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी, असम का बिहू, दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराएं और उत्तर भारत के त्योहार दिल्ली को पूरे देश की संस्कृति का प्रतिबिंब बनाते हैं।

    छोटे कारोबारियों के लिए बेहतर संभावनाएं

    सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों को केवल प्रमुख स्मारक दिखाना नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, इतिहास, स्थापत्य, संस्कृति, खान-पान और लोक परंपराओं का समग्र अनुभव देना है।

    इससे पर्यटकों के अधिक समय तक रुकने की उम्मीद है। होटल, भोजनालय, स्थानीय मार्गदर्शक, कलाकार, कारीगर और छोटे कारोबारियों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।

    चार सर्किटों में अलग-अलग रंग की दिल्ली

    • पहले सर्किट ‘दिल्ली की आत्मा’ में गुरुद्वारा बंगला साहिब, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, अग्रसेन की बावली, लोटस मंदिर और अक्षरधाम मंदिर शामिल हैं।
    • दूसरे सर्किट ‘दिल्ली की विरासत’ में बिड़ला मंदिर, झंडेवालान माता मंदिर, जंतर-मंतर, योगमाया मंदिर और जगन्नाथ मंदिर को जोड़ा गया है।
    • तीसरे सर्किट ‘दिल्ली की पवित्र सद्भावना’ में प्राचीन हनुमान मंदिर, दिगंबर जैन लाल मंदिर, अंबेडकर स्मारक, पुराना किला और हजरत निजामुद्दीन शामिल हैं।
    • चौथे सर्किट ‘दिल्ली की गूंज’ में गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब, बौद्ध मंदिर, चर्च ऑफ रिडेम्पशन, महरौली पुरातत्व पार्क, छतरपुर मंदिर और लिंग भैरवी सन्निधानम को शामिल किया गया है।

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