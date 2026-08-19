दिल्ली लक्ष्मी योजना: 27 अगस्त से महिलाओं को मिलेगा पेंशन का आधिकारिक पत्र, 1 सितंबर से खाते में आएगी राशि
दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 27 अगस्त से पेंशन के आधिकारिक पत्र मिलेंगे, जबकि 1 सितंबर से राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना की समीक्षा की और आवेदनों की गंभीरता से जांच व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
HighLights
पात्र महिलाओं को 27 अगस्त से मिलेंगे पेंशन के आधिकारिक पत्र।
1 सितंबर से सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी पेंशन राशि।
मुख्यमंत्री ने आवेदनों की जांच व समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 27 अगस्त से पेंशन का आधिकारिक पत्र मिलना शुरू होगा। इस अवसर पर तालकटोरा स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
वहीं, एक सितंबर से पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में योजना की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा समेत जिला स्तरीय स्वीकृति, निगरानी एवं शिकायत निवारण समितियों के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे।
समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने समितियों के काम की सराहना करते हुए प्रत्येक आवेदन की गंभीरता से जांच और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी आवेदन में जानकारी संदिग्ध मिलने पर उसकी पूरी जांच की जाए।
जबकि पांच लाख से अधिक आवेदन फाइनल सबमिट किए जा चुके हैं। उन्होंने इसे महिलाओं की ओर से मिला अभूतपूर्व समर्थन बताया।
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