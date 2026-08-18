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दिल्ली लक्ष्मी योजना में अपात्र मिले तो बंद होगी सहायता, खाते से वसूली के साथ होगी सख्त कार्रवाई

By V K Shukla Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Tue, 18 Aug 2026 02:53 PM (IST)

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत अपात्र पाए जाने पर आर्थिक सहायता तुरंत रोक दी जाएगी और पहले दी गई राशि की वसूली की जाएगी।

दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी।

दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी।

HighLights

  1. महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किए निर्देश

  2. पहले दी गई राशि की वसूली भी की जाएगी

  3. सीबीडीसी वॉलेट से कुछ खर्चों पर प्रतिबंध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली।  Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों की आर्थिक सहायता तत्काल बंद कर दी जाएगी। सरकार पहले जारी की गई राशि की वसूली भी करेगी और धोखाधड़ी पाए जाने पर कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी योजना के विस्तृत दिशा-निर्देशों में यह प्रविधान किया गया है। योजना एक अगस्त से प्रभावी हो चुकी है। योजना के तहत दिल्ली में कम आय वाले परिवारों की 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

आवेदन पूरे वर्ष दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं। हर महीने की अंतिम तारीख उस महीने प्राप्त आवेदनों की कट-ऑफ तारीख होगी और पात्र पाए जाने वाले आवेदनों को मंजूरी के बाद अगले महीने से लाभ दिया जाएगा।

अपात्र होने पर क्या होगी कार्रवाई?

  • किसी भी चरण में लाभार्थी के अपात्र पाए जाने पर आर्थिक सहायता तत्काल रोक दी जाएगी।
  • पहले जारी की जा चुकी राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी।
  • धोखाधड़ी पाए जाने पर कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
  • लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके सीबीडीसी वालेट में राशि का भुगतान तुरंत रोक दिया जाएगा।
  • आरडी खाते में जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जाएगा।
  • मृत्यु के दो वर्ष के भीतर राशि का दावा नहीं किए जाने पर वह सरकारी खाते में वापस चली जाएगी।

राशि के इस्तेमाल की व्यवस्था

योजना के तहत डिफाल्ट रूप से 1,500 रुपये आरडी या एफडी खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष 1,000 रुपये लाभार्थी के बैंक खाते से जुड़े सीबीडीसी वालेट में जाएंगे। आरडी/एफडी में जमा राशि पर 31 जुलाई 2029 तक लॉक-इन रहेगा।

महिला की इच्छा होने पर पूरी 2,500 रुपये की राशि भी आरडी या एफडी में जमा कराई जा सकती है। सीबीडीसी वॉलेट से शराब, तंबाकू, मादक एवं मन:प्रभावी पदार्थ, लॉटरी टिकट, जुआ और सट्टेबाजी जैसी वस्तुओं व सेवाओं पर खर्च की अनुमति नहीं होगी।

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