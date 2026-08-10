पात्रता तय फिर भी डॉक्यूमेंट्स से आय प्रमाण पत्र गायब, महिलाओं को सता रहा 'लक्ष्मी योजना' से बाहर होने का डर

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को लेकर एक तरफ जहां महिलाओं में उत्साह है और वे बड़ी संख्या में योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रही हैं।

वहीं, दूसरी तरफ परिवार की वार्षिक आय की पात्रता को लेकर उनमें कुछ असमंजस भी है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से घोषित पात्रता की शर्तों के अनुसार, वही महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है, जिसके परिवार की अधिकतम आय 2.5 लाख रुपये वार्षिक हो।

आवेदन के वक्त नहीं मांग रहे आय प्रमाण पत्र इसके बावजूद आवेदन करते समय उनसे आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। ऐसे में आवेदन के बाद उन्हें खुद को अयोग्य घोषित किए जाने का डर सता रहा है।

जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन करते समय महिलाओं से आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण और क्षेत्र के विधायक या सांसद द्वारा हस्ताक्षरित पत्र अपलोड कराया जा रहा है। इसमें आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है।

योजना का लाभ लेने के लिए जुट रही भीड़ इसकी वजह साइबर कैफे संचालकों या स्थानीय विधायक को भी नहीं पता है। चावड़ी बाजार के गली पहाड़ वाली में साइबर कैफे के संचालक निखिल रस्तोगी के अनुसार, योजना लाॅन्च होने के बाद उनके पास बड़ी संख्या में महिलाएं फॉर्म भरवाने आ रही हैं।

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वे सबसे अधिक सवाल आय प्रमाण पत्र नहीं मांगने को लेकर करती हैं। इसी तरह लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरने को लेकर विधायक कार्यालयों में भी महिलाओं की भीड़ लग रही है। एक परिवार से एक महिला को लाभ योजना के तहत एक परिवार की केवल एक महिला को लाभ मिलने की बात कही गई है। इसके बावजूद कई परिवारों में 21 से 60 वर्ष की उम्र की एक से अधिक महिलाएं और युवतियां आवेदन करा रही हैं। ऐसे में अंतिम जांच के बाद किस महिला को पात्र माना जाएगा, इसको लेकर भी लोगों में असमंजस है।