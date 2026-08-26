दिल्ली लक्ष्मी योजना: 'डिजिटल वॉलेट' के जरिए मिलेगी आर्थिक मदद, पात्रता से लेकर आवेदन तक की पूरी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई दिल्ली लक्ष्मी योजना राजधानी की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य परिवार की सबसे बड़ी महिला को आर्थिक मजबूती देना है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन https://dly.delhi.gov.in/ पोर्टल पर करना होता है। आइए जानते हैं इस योजना की खास बातें।

पात्रता के मुख्य मानदंडः आयु 21 से 60 वर्ष के बीच और परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

आवेदक अथवा उसके माता-पिता/पति का कम-से-कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी और आवेदक का दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है।

परिवार में किसी पर आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए।

परिवार की सबसे बड़ी महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। पैसे प्राप्त करने के दो विकल्प प्रत्येक माह 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वालेट में उपलब्ध होंगे। शेष 1,500 रुपये आरडी/एफडी में जमा होंगे।

2,500 रुपये प्रतिमाह आरडी/एफडी में जमा किए जाएंगे। नशा और जुआ में नहीं कर सकेंगे खर्च सीबीडीसी वालेट में डिजिटल नेगेटिव लिस्ट लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थों, लाटरी टिकट, जुआ, सट्टेबाजी और सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए नहीं किया जा सकेगा।

आधार सत्यापन, दिल्ली मतदाता पंजीकरण, वार्षिक आय, परिवार का विवरण, बिजली की खपत, वाहन स्वामित्व, पेंशन, सरकारी सेवा का रिकार्ड एवं अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर विस्तृत जांच की जाएगी। सांसद या विधायक की स्वीकृति भी आवश्यक।

किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या धोखाधड़ी पाए जाने पर सहायता राशि की वसूली तथा कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई का प्रविधान किया गया है। यह भी पढ़ें- 'पीएम नरेंद्र मोदी ने 2,500 की भेजी कोथली', रेखा गुप्ता बोलीं- जब सीएम बनी तो लग रहा था डर