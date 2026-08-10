लक्ष्मी योजना को BJP ने बताया ऐतिहासिक, AAP ने 10 साल की रेजिडेंसी समेत हर शर्त पर दागे सवाल; नहीं सुना CM का जवाब

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को दोपहर के भोजनावकाश के बाद दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई में लक्ष्मी योजना पर चर्चा हुई। सदन में दिल्ली लक्ष्मी योजना पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अपनी बात रखते हुए इसे जन-जन के लिए लाभकारी कहा।

हालांकि, विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के विधायक ने इस योजना की पात्रता के लिए रखी गई शर्तों पर ही सवाल खड़े किए। शुक्रवार को सत्ता पक्ष की ओर से इस प्रस्ताव को पेश किया गया था। उधर, सवालों का जवाब देने के लिए जैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खड़ी हुईं विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन का वॉकआउट कर दिया।

भाजपा विधायक बोले- ऐतिहासिक कदम धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए भाजपा विधायक हरीश खुराना, तिलक राज अग्रवाल और अजय महावर ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को राजधानी की सरकार का ऐतिहासिक कदम करार दिया। उन्होंने योजना के फायदे गिनाए और इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

विपक्ष ने गिनाईं खामियां इस बीच आप विधायक वीरेंद्र कादियान ने योजना का विरोध करते हुए कई खामियां गिनाईं। उन्होंने तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को लाभ न दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। साथ ही, पात्रता के लिए दिल्ली में 10 साल का निवासी होने की शर्त पर सवाल उठाए। कादियान ने मांग की कि एक साल में 2400 बिजली यूनिट से अधिक खपत न होने की शर्त भी हटाई जाए। विपक्ष इन शर्तों को योजना की कमजोरी बता रहा है।

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सीएम के भाषण के दौरान मचाया शोर इस योजना पर जैसी ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी बात रखनी शुरू की तो विपक्ष हंगामा करने लगा। सीएम का जवाब सुनने से पहले ही आप विधायकों ने सदन का वॉकआउट कर दिया। फिर भी सीएम ने अपने संबोधन में कहा, 'विपक्ष के सदस्यों को उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर मैं एक-एक पर जवाब देना चाहती थी, मगर उनमें हिम्मत नहीं है सुनने की और वह सब बाहर चले गए।

कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना ऐतिहासिक है। उन्होंने महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाएं घर चलाने के लिए एक-एक पैसा जोड़ती हैं और उसे बचाकर रखती हैं और जब कोई कष्ट आता है कोई परेशानी आती है तो वह पैसे को लाकर सामने लाती हैं और जरूरत पूरी की जाती है। यह दिल्ली लक्ष्मी योजना उन महिलाओं के लिए है।' वहीं, सदन में विपक्ष का हंगामा बढ़ने के बाद कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

अन्य मुद्दे भी उठाए गए भोजनावकाश से पूर्व आप विधायक सहीराम पहलवान ने तुगलकाबाद में बिजली का नया कनेक्शन लेने में आ रही दिक्कतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले वन विभाग और डीडीए की एनओसी मांगी जाती थी, अब नियमित होने वाली कॉलोनियों की सूची में नाम होना भी जरूरी बताया जा रहा है। उन्होंने शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर दो खोलने और वहां बने फुट ओवर ब्रिज को 100 से 125 फुट बढ़ाने की मांग भी की।