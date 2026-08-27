दिल्ली लक्ष्मी योजना: महिलाओं के खाते में कब पहुंचेगी ₹2500 की पहली किस्त? रेखा सरकार ने खत्म किया सस्पेंस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रति माह मिलने वाली 2500 रुपये का इंतजार कर रही पात्र महिलाओं के खातों में 1 सितंबर से पैसे आने लगेंगे। निर्धारित पात्रता और सत्यापन प्रक्रिया के उपरांत 4190 पात्र लाभार्थियों के स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं।

बुधवार को इस योजना की शुरुआत के अवसर पर तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 65 लाभार्थियों को मंच पर बुलाकर स्वीकृति पत्र दिए। 1 अगस्त से शुरू हुआ था पंजीकरण मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने मिलने वाली सहायता राशि को महिलाओं के वर्तमान खर्च और भविष्य की बचत, दोनों को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। 1 अगस्त से योजना के लिए पंजीकरण शुरू हुआ था और अब तक 9.22 लाख से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है।

पैसे प्राप्त करने के दो विकल्प सरकार सुनिश्चित कर रही है कि पात्र महिलाओं को पारदर्शी तरीके से इसका लाभ मिले। पूर्व की सरकार सिर्फ घोषणाएं करती थीं, अब वादे पूरे किए जा रहे हैं। पैसे प्राप्त करने के दो विकल्प होंगे।

पहला हर माह 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट में उपलब्ध होंगे। शेष 1,500 रुपये आरडी/एफडी में जमा होंगे। दूसरा- अगर लाभार्थी चाहेगी तो हर महीने के पूरे 2,500 रुपये आरडी/एफडी में जमा किए जाएंगे। क्या बोले उपराज्यपाल? उपराज्यपाल ने कहा कि भारतीय परिवार में महिलाओं को ‘गृह लक्ष्मी’ कहा जाता है। दिल्ली लक्ष्मी योजना इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के सम्मान, सशक्तीकरण और वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नारी शक्ति से ही राष्ट्र शक्ति का निर्माण संभव है। दिल्ली एवं विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की बराबर की भागीदारी होगी।

केंद्रीय राज्यमंत्री और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने रेखा गुप्ता सरकार द्वारा दिल्ली के विकास और महिलाओं के हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी का अर्थ काम पूरा होने की गारंटी है।

दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ इसी संकल्प को पूरा करने का प्रमाण है। कार्यक्रम में दिल्ली के सांसद, मंत्री, विधायक, महापौर, पार्षद, भाजपा नेता व बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। सरकार की योजनाओं के केंद्र में महिलाएं और बेटियांः रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के शुभारंभ से पहले उन्होंने तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मी मंदिर में दर्शन कर इसकी सफलता के लिए प्रार्थना की थी।