दिल्ली में महंगाई की मार से बिगड़ा रसोई का बजट, चाय की मिठास से लेकर दाल-तेल तक में करनी पड़ रही कटौती
दिल्ली में चीनी, गुड़, तेल और सब्जियों सहित रसोई के आवश्यक सामानों की कीमतों में 10 से 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस महंगाई से घरों का बजट बिगड़ गया है, जिससे गृहिणियों को खर्च कम करने और स्वाद से समझौता करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
HighLights
रसोई के सामानों की कीमतों में 10 से 70% तक उछाल।
चीनी, गुड़, तेल, प्याज के दाम बढ़ने से बजट बिगड़ा।
गृहिणियां खर्च कम करने और स्वाद से समझौता करने को मजबूर।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुबह का वक्त है। रसोई में गैस पर चढ़ी चाय उबल रही है तो दूसरी तरफ नाश्ते की तैयारी कर रही गृहणी रसोई में डब्बों में रखी चीनी, चायपत्ती, तेल और मसालों की मात्रा के साथ पूरे महीने के बजट का हिसाब लगा रही है।
यह तस्वीर दिल्ली के उन तमाम घरों की है, जहां सुबह की शुरुआत चाय की चुस्की से होती है। ऐसे परिवारों के लिए अब यह रोजमर्रा की आदत बजट का हिस्सा बनती जा रही है।
क्योंकि, सब्जियों से लेकर दाल, तेल, मसाले और अन्य खाद्य सामग्री की कीमत में 10 से 70 प्रतिशत तक का अचानक उछाल आने से रसोई के साथ ही घर का बजट बिगड़ गया है। इसका असर अब थाली के स्वाद के साथ चाय की मिठास पर भी दिखाई देने लगा है।
छोटी-छोटी चीजों में कटौती करने की मजबूरी
रसोई में चाय बनाते हुए गृहिणी इंदू गुप्ता ने कहा कि पहले दिन में कई बार चाय बन जाती थी, अब दूध और चीनी का खर्च भी देखना पड़ रहा है। उनका कहना था कि जब महीने का राशन ही महंगा पड़ रहा है तो छोटी-छोटी चीजों में कटौती करना मजबूरी बन जाती है।
पहाड़गंज की गृहणी अभिलाषा शुक्ला ने बताया कि परेशानी चाय तक सीमित नहीं है। सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाने पर पहले से कम सामान लेकर लौटना पड़ता है। जिस सब्जी की कीमत ज्यादा होती है, उसे छोड़कर दूसरी सब्जी खरीदनी पड़ती है।
प्याज पहले सब्जी में दो से तीन डलता था, अब कीमत बढ़ने के बाद केवल एक ही प्याज सब्जी में डाल रहे है। दाल और तेल की मात्रा भी नाप-तौलकर इस्तेमाल करनी पड़ रही है। गृहणियों ने कहा कि पहले सवाल होता था कि आज क्या बनाया जाए, अब सोचना पड़ता है कि कम खर्च में क्या बनाया जाए।
महंगाई की आंच मिठास पर भी पड़ रही है। चीनी और गुड़ के खर्च को कम करने के लिए कई परिवार चाय में चीनी की मात्रा घटाने के साथ दिनभर में एक बार चाय पी रहे है। हालांकि, गृहणियों का कहना है कि विकल्प अपनाने से खर्च कुछ संभलता है, लेकिन स्वाद बिगड़ रहा है।
गृहणियों के मुताबिक महीने की शुरुआत में राशन खरीदने के बाद भी चिंता बनी रहती है कि बाकी दिनों का खर्च कैसे निकलेगा। बच्चों की पसंद की चीजों से लेकर नाश्ते और मिठाई तक में कटौती करनी पड़ रही है। महंगाई ने रसोई की ऐसी गणित बना दी है, जिसमें हर दिन स्वाद और बचत के बीच संतुलन बैठाना पड़ रहा है।
उत्पाद पूर्व दाम अब-बढ़े
|उत्पाद
|पूर्व दाम
|अब दाम
|बढ़ोतरी
|चीनी
|₹50
|₹66
|₹16 प्रति किलो
|गूड़
|₹70
|₹100
|₹30 प्रति किलो
|चावल
|₹50 से ₹100
|₹60 से ₹110
|₹10 प्रति किलो
|पाम ऑयल
|₹108
|₹112
|₹4 प्रति लीटर
|सरसों तेल
|₹170
|₹190
|₹20 प्रति लीटर
|प्याज
|₹40
|₹60
|₹20 प्रति किलो
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