दिल्ली में महंगाई की मार से बिगड़ा रसोई का बजट, चाय की मिठास से लेकर दाल-तेल तक में करनी पड़ रही कटौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुबह का वक्त है। रसोई में गैस पर चढ़ी चाय उबल रही है तो दूसरी तरफ नाश्ते की तैयारी कर रही गृहणी रसोई में डब्बों में रखी चीनी, चायपत्ती, तेल और मसालों की मात्रा के साथ पूरे महीने के बजट का हिसाब लगा रही है।

यह तस्वीर दिल्ली के उन तमाम घरों की है, जहां सुबह की शुरुआत चाय की चुस्की से होती है। ऐसे परिवारों के लिए अब यह रोजमर्रा की आदत बजट का हिस्सा बनती जा रही है। क्योंकि, सब्जियों से लेकर दाल, तेल, मसाले और अन्य खाद्य सामग्री की कीमत में 10 से 70 प्रतिशत तक का अचानक उछाल आने से रसोई के साथ ही घर का बजट बिगड़ गया है। इसका असर अब थाली के स्वाद के साथ चाय की मिठास पर भी दिखाई देने लगा है।

छोटी-छोटी चीजों में कटौती करने की मजबूरी रसोई में चाय बनाते हुए गृहिणी इंदू गुप्ता ने कहा कि पहले दिन में कई बार चाय बन जाती थी, अब दूध और चीनी का खर्च भी देखना पड़ रहा है। उनका कहना था कि जब महीने का राशन ही महंगा पड़ रहा है तो छोटी-छोटी चीजों में कटौती करना मजबूरी बन जाती है।



पहाड़गंज की गृहणी अभिलाषा शुक्ला ने बताया कि परेशानी चाय तक सीमित नहीं है। सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाने पर पहले से कम सामान लेकर लौटना पड़ता है। जिस सब्जी की कीमत ज्यादा होती है, उसे छोड़कर दूसरी सब्जी खरीदनी पड़ती है।