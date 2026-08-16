खादी बोर्ड में तीन नई नियुक्तियां, तिलक राज कटारिया को मिली उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी
दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का पुनर्गठन हुआ, उपराज्यपाल ने तीन नई नियुक्तियां कीं। तिलक राज कटारिया उपाध्यक्ष बने, कविता राठौर और मोहन गोयल गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त।
HighLights
दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया।
तिलक राज कटारिया को बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया।
कविता राठौर और मोहन गोयल गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त हुए।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और बाल आयोग के बाद खादी बोर्ड का भी गठन हो गया है। दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए उपराज्यपाल ने बोर्ड में तीन नई नियुक्तियां की हैं। इनमें तिलक राज कटारिया को बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कविता राठौर और मोहन गोयल को गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त किया है।
दिल्ली सरकार के उद्योग आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी दिल्ली राजपत्र की असाधारण अधिसूचना में इन नियुक्तियों की जानकारी दी गई है। नियुक्तियां दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 के तहत प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल करते हुए की गई हैं।
बोर्ड के कामकाज आएगी तेजी
दिल्ली में खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र छोटे और कुटीर उद्योगों, पारंपरिक हस्तशिल्प, ग्रामीण रोजगार तथा स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है। बोर्ड की जिम्मेदारी इन गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनसे जुड़े संस्थानों एवं लाभार्थियों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण होती है।
नई नियुक्तियों के बाद बोर्ड के कामकाज को लेकर भी गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। खासकर खादी, ग्रामीण उद्योग, पारंपरिक कारीगरी और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने में नए पदाधिकारियों की भूमिका अहम होगी।
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