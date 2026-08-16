खादी बोर्ड में तीन नई नियुक्तियां, तिलक राज कटारिया को मिली उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और बाल आयोग के बाद खादी बोर्ड का भी गठन हो गया है। दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए उपराज्यपाल ने बोर्ड में तीन नई नियुक्तियां की हैं। इनमें तिलक राज कटारिया को बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कविता राठौर और मोहन गोयल को गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त किया है।

दिल्ली सरकार के उद्योग आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी दिल्ली राजपत्र की असाधारण अधिसूचना में इन नियुक्तियों की जानकारी दी गई है। नियुक्तियां दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 के तहत प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल करते हुए की गई हैं।