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    दिल्ली में कांवड़ यात्रा में 110 डेसिबल तक पहुंचा शोर, कानों की सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान का खतरा

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 05:25 AM (GMT+05:30)

    कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में शोर का स्तर 110.3 डेसिबल तक पहुंच गया है, जो निर्धारित सीमा से कहीं अधिक है। विशेषज्ञों ने चेताव ...और पढ़ें

    एआई जेनेरेटेड इमेज।

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    HighLights

    1. कांवड़ यात्रा में दिल्ली में शोर 110 डेसिबल पहुंचा।

    2. विशेषज्ञों ने कानों को स्थायी नुकसान की चेतावनी दी।

    3. बच्चों और बुजुर्गों के लिए अत्यधिक शोर हानिकारक।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा के दौरान हाई-पावर बूमबाक्स और तेज आवाज में बज रहे संगीत से दिल्ली के कई आवासीय क्षेत्रों में शोर का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है।

    इस दौरान दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर किए गए ध्वनि स्तर के परीक्षण में शोर 110.3 डेसिबल तक दर्ज किया गया। आश्रम फ्लाईओवर पर 95.2 डेसिबल, गाजीपुर बार्डर, सराय काले खां सहित कई अन्य क्षेत्रों में 95 से 99 डेसिबल तक शोर दर्ज हुआ।

    कालिंदी कुंज के पास कांवड़ शिविर के नजदीक 105.2 डेसिबल दर्ज हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक इतनी तेज आवाज के संपर्क में रहना कानों की सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि की निर्धारित सीमा दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल है। सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर की सीमा 75 डेसिबल है।

    कान बंद होने से टिनिटस तक की समस्या

    मेडफर्स्ट ईएनटी सेंटर के फाउंडर डॉ. (मेजर) राजेश भारद्वाज ने बताया कि कई घंटे तक तेज आवाज के संपर्क में रहने से आडिटरी फैटीग हो सकती है। व्यक्ति को कान बंद या भरे हुए महसूस हो सकते हैं और कुछ समय के लिए सुनने की क्षमता कम लग सकती है।

    कानों में घंटी, भनभनाहट या गूंज जैसी आवाज सुनाई देना यानी टिनिटस भी हो सकता है। शोर की तीव्रता और संपर्क की अवधि अधिक होने पर कान के अंदर मौजूद संवेदनशील कोशिकाओं को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है और नाइस-इंड्यूस्ड हियरिंग लास का खतरा बढ़ जाता है।

    बच्चों और बुजुर्गों को अधिक परेशानी

    पीएसआरआइ अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन डा. मीना अग्रवाल ने कहा कि बच्चों को तेज शोर से विशेष रूप से बचाने की जरूरत है। लगातार तेज आवाज से बातचीत सुनने, एकाग्रता और संचार में परेशानी हो सकती है। बुजुर्गों में उम्र संबंधी सुनने की समस्या या टिनिटस होने पर तेज शोर से परेशानी और बढ़ सकती है।

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    रात में शोर से नींद और स्वास्थ्य प्रभावित

    न्यू फ्रेंड्स कालोनी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष चैत्र जैन ने कहा कि देर रात तक तेज और कंपन वाली आवाज लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रही है। इसका असर बुजुर्गों और बच्चों पर विशेष रूप से पड़ रहा है।

    महारानी बाग आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अमितोष मोइत्रा ने कहा कि महारानी बाग और रिंग रोड जैसे क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात और शोर दोनों की समस्या बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष यह समस्या दोहराती है।

    एनईसी आरडब्ल्यूए के उपाध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा कि तेज आवाज के कारण सड़क पर निकलना तक मुश्किल हो जाता है।

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