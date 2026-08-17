Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'10 मिनट तक तड़पता रहा अनिल', गर्दन-पेट पर चाकू से किए 7 वार; दिल्ली सफाईकर्मी हत्याकांड में बड़ा खुलासा

By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Kapil Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:22 AM (IST)

पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की चाकू मारकर हत्या करने वाला आरोपी निहाल उर्फ गुल्ला अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस जांच में पता चला है कि यह हत्या गलत पहचान के कारण हुई।

दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाईकर्मी की चाकू से ताबड़तोड़ वार करके निर्मम हत्या। जागरण

दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाईकर्मी की चाकू से ताबड़तोड़ वार करके निर्मम हत्या। जागरण

HighLights

  1. कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की चाकू मारकर हत्या।

  2. आरोपी निहाल उर्फ गुल्ला अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर।

  3. गलत पहचान के कारण हुई हत्या, परिजन धरने पर बैठे।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में दिनदहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ वार करके अनिल कुमार नाम के सफाई कर्मचारी की बेरहमी से हत्या करने वाला पुलिस की गिरफ्त से दूर है। चाकू से घायल होने के बाद सफाई कर्मचारी 10 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा। किसी ने उसकी मदद नहीं की।

आरोपी निहाल उर्फ गुल्ला की तलाश में पुलिस की कई टीमें त्रिलोकपुरी व कल्याणपुरी की झुग्गियों और शराब के ठेकों पर छापामारी कर रही हैं। पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपी को शराब की बहुत लत है। मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करता है। रिश्तेदारों ने उससे दूरी बनाई हुई है।

79001844कल्याणपुरी इलाके में अनिल पर चाकू वार करता आरोपी। वीडियो ग्रैब

वहीं, मृतक के परिजन व सफाई कर्मचारी एलबीएस अस्पताल में रविवार से ही धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद भी वह शव लेंगे।

अन्य सफाई कर्मचारियों में भी दहशत

मृतक के भाई सुनील का कहना है उनके भाई की हत्या हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए। लेकिन आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। साफ है कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस जरा भी गंभीर नहीं है। जिस तरह से उनके भाई की निर्मम हत्या हुई है, उससे बाकी सफाई कर्मचारियों में भी दहशत है।

compressed_79004119घटना के बाद विलाप करते मृतक अनिल के परिजन। पारस कुमार

उधर, जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए कल्याणपुरी में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वह मोबाइल व सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता। डीसीपी ने फिर से कहा कि गलत पहचान के चलते हत्या हुई है। अनिल के साथ काम करने वाले गुलशन को आरोपी मारने आया था।

चाकू से किए थे 7 वार

अनिल अपने परिवार के साथ खोड़ा कॉलोनी में रहते थे। परिवार में माता-पिता, भाई व बहन है। अनिल की शादी नहीं हुई थी। निगम के लिए यमुनापार में कूड़ा उठाने वाली कंपनी मेट्रो वेस्ट में पिछले एक साल से सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। उनकी ड्यूटी कल्याणपुरी क्षेत्र में चल रही थी। वह कूड़ा उठाते और उनका सहयकर्मी गुलशन कूड़ा उठाने वाली गाड़ी चलाता था।

79001841

वहीं, सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि अनिल रविवार सुबह 7:20 बजे कल्याणपुरी 16 ब्लॉक में सड़क से कूड़ा उठाकर टिपर में भर रहा है। तभी पीले की रंग की टी-शर्ट पहने पैदल एक व्यक्ति आया। उसने कमर के पीछे से बड़ा चाकू निकाला और अनिल के पास जाते ही वार करने शुरू कर दिए। गर्दन व पेट पर 7 बार चाकू से वार किए। थप्पड़ व लात भी मारी।

वारदात के बाद आरोपी बहुत ही आराम से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने ही घायल को एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

compressed_79004120

वारदात से थोड़ी देर पहले गाड़ी से उतरा था सहकर्मी

गुलशन एलबीएस अस्पताल में शवगृह पर मौजूद था। उसने मीडियाकर्मियों को बताया कि वारदात से थोड़ी देर पहले टिपर को सड़क किनारे खड़ा कर वह पैदल डलाक्चर कूड़ा देखने गया था। घटना वाली जगह से कुछ दूर आगे ही डलाक्चर है। उसने कहा कि लूट के लिए बदमाश ने अनिल की हत्या की है। वारदात के तीन घंटे के बाद पुलिस एलबीएस अस्पताल से गुलशन को थाने ले गई।

यह भी पढ़ें- दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या, CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात

पुलिस सूत्रों का दावा है कि गुलशन को उसकी प्रेमिका ने पहले ही बता दिया था कि पत्ति उसकी हत्या करने के लिए उसे ढूंढ रहा है। आशंका है कि गुलशन को भनक लग गई थी कि उसकी प्रेमिका का पति आने वाला है, इसलिए वह टिपर से उतरकर पहले ही चला गया था। महिला घरों से कूड़ा उठाने का काम करती है और उसका पति गाड़ी धोने का काम करता था।