राजधानी में बेखौफ नाबालिग: ढाई साल में 8,744 पकड़े गए, 'युवा' योजना और बाल मित्र पुलिस से सुधरेंगे भटके बच्चे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नाबालिग अपराधियों का बढ़ता दुस्साहस आम जनता के लिए सिरदर्द बन चुका है। चोरी और छपटमारी से लेकर हत्या और लूट जैसे संगीन जुर्म तक में अब कम उम्र के लड़कों की संलिप्तता तेजी से सामने आ रही है।

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी पिछले ढाई सालों के आंकड़ों के मुताबिक, पूरी दिल्ली से कुल 8,744 नाबालिगों को संगीन और गैर-संगीन आपराधिक मामलों में पकड़ा गया है। यह आंकड़ा बेहद डरावना है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या देश की राजधानी में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है?

इन 5 जिलों में नाबालिगों का सबसे ज्यादा आतंक दिल्ली के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि नाबालिगों द्वारा किए जा रहे अपराध का दायरा पूरी दिल्ली में एक समान नहीं है। कुछ विशेष इलाकों में इनकी गतिविधियां बहुत अधिक हैं:

प्रभावित जिले: पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, बाहरी, बाहरी-उत्तरी और उत्तर-पश्चिम जिला।

स्थिति: इन 5 जिलों से सबसे ज्यादा नाबालिग अपराधी पकड़े गए हैं। सौजन्य- एआई। क्यों इन जिलों में बढ़ रहा है बाल अपराध? सघन आबादी और पुनर्वास कॉलोनियां: इन इलाकों में कई ऐसी झुग्गी-झोपड़ियां और घनी कॉलोनियां हैं, जहां आर्थिक तंगी और अशिक्षा का स्तर अधिक है।

खबरें और भी







सस्ते 'पैदल सिपाही': बड़े आपराधिक गैंग्स कानून की कमियों का फायदा उठाते हैं। चूंकि नाबालिगों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है और वे आसानी से जेल नहीं जाते, इसलिए बड़े गैंगस्टर्स इन्हें पैसों, महंगे फोन या नशे का लालच देकर अपराध करवाते हैं।

नशे की लत: कम उम्र में ड्रग्स और स्मैक की लत के कारण अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये लड़के झपटमारी और चोरी की राह चुनते हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव: गैंगस्टर कल्चर, रील बनाने का चस्का और 'भाईगिरी' का टौर दिखाने की होड़ में भी नाबालिग अपराध की दलदल में उतर रहे हैं। क्या कदम उठा रही दिल्ली पुलिस? नाबालिगों को अपराध की दुनिया से दूर रखने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई रणनीतिक कदम उठाए हैं: 1. युवा योजना दिल्ली पुलिस की 'युवा' पहल का मुख्य उद्देश्य भटके हुए युवाओं और नाबालिगों को स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास) की ट्रेनिंग देना है। इन्हें प्लंबिंग, ड्राइविंग, कंप्यूटर, डेटा एंट्री जैसे काम सिखाकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे मजबूरी में अपराध न चुनें। 2. पुलिस मित्र और कम्युनिटी पुलिसिंग पुलिस संवेदनशील इलाकों में स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर काम कर रही है। स्कूलों और कॉलोनियों में काउंसलिंग सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों और कानून के बारे में जागरूक किया जाता है। 3. बाल मित्र पुलिस स्टेशन पकड़े गए नाबालिगों के साथ किसी क्रिमिनल जैसा बर्ताव न हो, इसके लिए विशेष 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी' (CWPO) की नियुक्ति की गई है। इन बच्चों को सीधा जेल भेजने के बजाय सुधार गृह (Observation Homes) भेजा जाता है, जहां उनका मनोवैज्ञानिक इलाज और सुधार किया जाता है। 4. बड़े अपराधियों पर नकेल पुलिस अब उन गैंगस्टर्स और गिरोहों के सरगनाओं पर कड़ा रुख अपना रही है जो नाबालिगों को मोहरा बनाते हैं। ऐसे वयस्कों पर कठोर धाराओं (जैसे POCSO या सख्त BNS प्रावधानों) के तहत कार्रवाई की जा रही है।