दिल्ली में आज जन्माष्टमी शोभायात्रा पर 6 घंटे तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, पुलिस ने बताया- किन रास्तों से बचें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें करीब 2,000 भक्तों, रथों और झांकियों के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस दौरान डीबीजी रोड, अजमल खान रोड और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है।

यात्रियों के लिए सलाह इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

पंचकुइयां रोड, न्यू रोहतक रोड और आसपास के रूट्स को प्राथमिकता दें।

यात्रा पहले से प्लान करें और अतिरिक्त समय निकालें। पीक आवर्स में प्रभावित इलाके से बचें।

लेन डिसिप्लिन बनाए रखें और अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचें।

ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और साइन बोर्ड्स के निर्देशों का पालन करें। पुलिस ने सभी यात्रियों से सहयोग की अपील की है ताकि ट्रैफिक सुचारू बना रहे।