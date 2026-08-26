दिल्ली में अवैध पानी कनेक्शन वैध कराने वालों की संख्या कम, योजना की अवधि बढ़ी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड के सामने पानी के अवैध कनेक्शन को रोकने की चुनौती है। राजधानी में लगभग 70 लाख बिजली कनेक्शन हैं। इसकी तुलना में पानी के मात्र 30 लाख कनेक्शन हैं। कुछ क्षेत्रों में अभी पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराने की सुविधा नहीं है।

अधिकारियों का कहना है कि इन उपभोक्ताओं को भी छोड़ भी दें तो बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से पानी ले रहे हैं। अवैध कनेक्शन को वैध कराने के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में योजना भी शुरू की गई थी। मात्र एक हजार शुल्क देकर कनेक्शन वैध कराया जा सकता है। अभी तक मात्र 3544 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है।

दिल्ली जल बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही शुरू किया अभियान अवैध कनेक्शन की पहचान करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने कुछ दिनों पहले ही ई केवाईसी अभियान शुरू किया है। अगले छह माह में दिल्ली के सभी उपभोक्ताओं का ई केवाईसी करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे अवैध कनेक्शन वालों की पहचान हो सकेगी। वहीं, दिल्ली सरकार ने अवैध कनेक्शन को वैध कराने की योजना की तिथि 15 अगस्त से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी है।

पानी बिल लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) माफी योजना के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड अब तक 5.15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और 15,796 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है। इससे दिल्ली जल बोर्ड को 743 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इस योजना को भी 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।