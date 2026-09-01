दिल्ली आने वाली अंतरराज्यीय बसों में सुरक्षा भगवान भरोसे, पर्दों से इमरजेंसी एग्जिट तक मनमानी
दिल्ली में अंतरराज्यीय बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है, जिसमें पर्दे, बंद कूपे और आपातकालीन निकास में ...और पढ़ें
HighLights
खिड़कियों पर पर्दे, बंद कूपे नियमों का उल्लंघन।
आपातकालीन निकास पर सीटें, ज्वलनशील सामान ढुलाई।
बस संचालकों ने चालकों के लिए एसओपी जारी की।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही होती है, जिसमें यात्रियों के लिए निर्धारित मानकों की अनदेखी धड़ल्ले से हो रही है। सबसे बड़ा उल्लंघन खिड़कियों पर पर्दें लगाने को लेकर है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली में किसी भी बस में पर्दे नहीं लगाए जा सकते हैं। पर्दे लगाने की स्थिति में अंदर की लाइट जलाना अनिवार्य है, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। इसी तरह, बसों में बंद कूपों की व्यवस्था समेत कई व्यवस्थाएं नियमों का उल्लंघन करती है।
यहीं नहीं, बसों से अवैध तरीके से सामानों के साथ प्रतिबंधित ज्वलनशील सामानों की ढुलाई भी आम है। मनमाने तरीके से आपातकालीन निकास की जगह पर सीटें लगाने से भी आपात स्थिति में काफी गंभीर स्थिति बन जाती है।
इसी तरह, चालकों और कंडक्टरों का व्यवहार भी पैसेंजर फ्रेंडली नहीं होता है। जिसके चलते यात्रियों से अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है।
चालक और कंडक्टरो के लिए जारी किए एसओपी
वैसे, इस घटना के बाद से अंतरराज्यीय बस संचालकों में चिंता की स्थिति है। कश्मीरी गेट में आनन-फानन में बस संचालकों की बैठक बुलाकर चालक व खलासी के लिए आवश्यक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किए गए।
दिल्ली इंटरस्टेट बस आपरेटर संघ के महासचिव श्याम लाल गोला के अनुसार, यह घटना उन लोगों के लिए काफी शर्मिंदगी भरा है।
ऐसी घटनाओं से उनके कारोबार को काफी नुकसान पहुंचता है। यात्रियों का भरोसा टूटता है। उन्होंने कहा कि बैठक कर सभी बस संचालकों से कहा गया है कि वह इस मामले में काफी सचेत रहे। ड्राईवर्स और चालकों को जागरूक करें तथा बीच रास्ते सवारी न बैठाएं।
यह भी पढ़ें- बस में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला: 26 दिन तक दबा रहा सच, दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर उठे सवाल
यह भी पढ़ें- दिल्ली में चलती बस में दुष्कर्म, मैनपुरी में पीड़िता का परिवार छोड़ गया गांव; बेटी के साथ नोएडा गई मां