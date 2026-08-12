Independence Day: 15 अगस्त को लाल किला जाने वाले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो लौटना पड़ेगा वापस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने समारोह में आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा से जुड़े कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ऐसे में अगर आप 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए जाने वाले हैं तो आपको सुरक्षा संबंधी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा नहीं तो आपको वापस घर लौटना पड़ सकता है।