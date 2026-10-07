दिल्ली: 5-स्टार होटल की पार्किंग में नगालैंड की महिला से छेड़छाड़ मामले में एक्शन, तीन आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने चाणक्यपुरी के एक पांच सितारा होटल की पार्किंग में नगालैंड की महिला से छेड़छाड़ और हमले के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है।
HighLights
चाणक्यपुरी होटल पार्किंग में महिला से छेड़छाड़।
नगालैंड की पीड़िता, दोस्तों पर भी हमला।
दिल्ली पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 4 अक्टूबर को चाणक्यपुरी इलाके के एक पांच सितारा होटल की पार्किंग में हुई कथित छेड़छाड़ और हमले के मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता नगालैंड की रहने वाली हैं।
महिला की शिकायत के अनुसार, वह पार्किंग क्षेत्र में खड़ी थी। तभी तीन युवक कार से आए और उनके साथ बदतमीजी की तथा उन्हें जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश की। जब उनकी दोस्तों ने हस्तक्षेप कर उन्हें बचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।
Delhi | Three men arrested in a case of alleged assault involving a woman from Nagaland and her friends on 4th October. The alleged incident happened in the parking area of a five-star hotel in Chanakyapuri area, says Delhi Police. According to the woman’s complaint, she was standing in the parking area when three men arrived in a car and misbehaved with her and attempted to force her into their car. When her friends intervened and tried to protect her, the accused allegedly assaulted them as well, as per the complainant.— ANI (@ANI) October 7, 2026