दिल्ली: 5-स्टार होटल की पार्किंग में नगालैंड की महिला से छेड़छाड़ मामले में एक्शन, तीन आरोपी गिरफ्तार

Delhi | Three men arrested in a case of alleged assault involving a woman from Nagaland and her friends on 4th October. The alleged incident happened in the parking area of a five-star hotel in Chanakyapuri area, says Delhi Police. According to the woman’s complaint, she was standing in the parking area when three men arrived in a car and misbehaved with her and attempted to force her into their car. When her friends intervened and tried to protect her, the accused allegedly assaulted them as well, as per the complainant.