हौजरानी अग्निकांड: मालिक, रसोइया और अकाउंटेंट पर 23 मौतों का आरोप, पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। हौजरानी स्थित फ्लोरिश स्टे बीएंडबी होटल में तीन जून को हुए भीषण अग्निकांड में 14 विदेशी नागरिकों समेत 23 लोगों की मौत हुई थी। घटना के लिए होटल मालिक लवकेश बजाज, रसोइया केशव नेगी और अकाउंटेंट जय मिश्रा को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस ने मंगलवार को साकेत कोर्ट में घटना के 90वें दिन चार्जशीट दाखिल की।

मामले में पुलिस ने 130 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें कुछ आम नागरिक भी हैं। पूरी चार्जशीट में सभी न्यायिक एवं मेडिकल दस्तावेजों व अटैचमेंट्स को मिलाकर लगभग 1687 पेज हैं। हालांकि एफएसएल की फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आ पायी है। पूरक चार्जशीट में इसे बाद में जोड़ा जाएगा।

बिना वैधानिक अनुमति के किया निर्माण पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक भवन मूल रूप से ढाई मंजिला था, जिसे खरीदने के बाद मालिक लवकेश बजाज ने अवैध रूप से ग्राउंड प्लस चार मंजिला बना दिया। वर्ष 2023 में भूतल पर रेस्तरां शुरू किया गया और छत पर दो अतिरिक्त कमरे भी बनाए गए, जिनके लिए कोई वैधानिक अनुमति नहीं ली गई थी।

तीन जून की सुबह करीब 8:30 बजे रसोई में इलेक्ट्रिक एयर फ्रायर के पास आग लगी। इसके बाद एलपीजी पाइप जलने से गैस रिसाव हुआ और धुआं तेजी से पूरे भवन में फैल गया। जांच में यह भी सामने आया कि होटल के कमरों में इलेक्ट्रानिक लाक सिस्टम लगे थे।

आग लगने पर जब रसोइया केशव नेगी भागकर बाहर आया तो उसने मेन बिजली लाइन बंद कर दी। इससे होटल का इलेक्ट्रानिक लाक सिस्टम निष्क्रिय हो गया। कई कमरों में फंसे लोगों के लिए बाहर निकलना और मुश्किल हो गया था।

लोगों को बचाने की नहीं की कोशिश अंदर फंसे लोगों में जिनकी भी मौत हुई, वो धुएं के चलते दम घुटने से ही हुई थी। घटना के समय रसोइये के साथ ही होटल मालिक लवकेश बजाज भी मौके पर मौजूद था। दोनों ने होटल में मौजूद लोगों को समय रहते सतर्क करने या उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की पर्याप्त कोशिश नहीं की।

पुलिस ने माना कि यदि आग लगने के तुरंत बाद होटल में ठहरे लोगों और कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से चेतावनी दी जाती, निकासी की व्यवस्था की जाती, तो मृतकों की संख्या कम हो सकती थी। चार्जशीट में मजिस्ट्रियल जांच का भी हवाला दिया गया है, जिसमें पुलिस, एमसीडी, पर्यटन विभाग और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं।

एमसीडी ने वर्ष 2019 और 2020 में अवैध निर्माण रोकने के लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन मालवीय नगर थाना पुलिस ने उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं कराया। जांच में यह भी कहा गया है कि तत्कालीन थाना प्रभारी ने अवैध निर्माण से जुड़ी पूर्व शिकायतों और दर्ज एफआइआर से संबंधित तथ्यों को छिपाया।