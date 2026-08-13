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    दिल्ली के दूरदराज अस्पताल भी स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क, दवाओं-बेड से लेकर इलाज तक की तैयारी

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:06 AM (GMT+05:30)

    दिल्ली के दूरदराज के सरकारी अस्पताल स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क हो गए हैं, हालांकि अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। संजय गांधी और डीडीयू अस्पताल दवाओ ...और पढ़ें

    दिल्ली के दूरदराज के सरकारी अस्पताल स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क हो गए हैं।

    दिल्ली के दूरदराज के सरकारी अस्पताल स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क हो गए हैं।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के प्रमुख और केंद्रीय अस्पतालों में स्वाइन फ्लू को लेकर तैयारियां शुरू होने के बाद अब दूरदराज के के सरकारी अस्पताल भी इसे लेकर सतर्क हो गए हैं। मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल और हरिनगर स्थित दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल में अभी तक स्वाइन फ्लू के किसी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने संभावित मरीजों के उपचार के लिए जरूरी व्यवस्थाएं तैयार रखी हैं।

    संजय गांधी अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अस्पताल में स्वाइन फ्लू का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद दवाओं, बेड और डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। यदि किसी मरीज में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलते हैं तो जांच के बाद उसके उपचार के लिए जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। फिलहाल अस्पताल को लेकर कोई विशेष बैठक या नया निर्देश नहीं मिला है।

    डीडीयू अस्पताल प्रशासन भी स्थिति पर नजर रख रहा है। अस्पताल में अभी तक स्वाइन फ्लू के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। जरूरत पड़ने पर मेडिकल वार्ड भवन के भूतल पर स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अतिरिक्त समर्पित वार्ड तैयार किया जाएगा। यह स्थान इमरजेंसी के ठीक पीछे है। पूर्व में भी यहां स्वाइन फ्लू के लिए अलग वार्ड बनाया जा चुका है।

    अस्पताल प्रशासन का कहना है कि फिलहाल अलग वार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने पर इसे तत्काल शुरू किया जा सकता है। इस तरह दिल्ली के दूरदराज के सरकारी अस्पतालों में भी स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्कता बढ़ने लगी है और संभावित मरीजों के लिए अस्पताल स्तर पर तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।

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