स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के अस्पतालों ने कसी कमर, आइसोलेशन वार्ड से ICU तक तैयार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के अस्पतालों ने मरीजों की जांच और उपचार की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अस्पतालों में अलग वार्ड, आइसोलेशन सुविधा, अतिरिक्त बेड, आक्सीजन, दवाओं और जांच की व्यवस्था की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने और संदिग्ध मरीजों की समय पर पहचान व उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में इस वर्ष एच1एन1 के मामले 2612 से अधिक हो चुके हैं। 10 आईसीयू बेड की व्यवस्था लोकनायक अस्पताल में एच1एन1 मरीजों के लिए सात बेड का विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने की स्थिति में 70 बेड का बैकअप वार्ड भी तैयार रखा गया है। इसमें 10 आइसीयू बेड की व्यवस्था है।

दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल में एच1एन1 मरीजों के लिए 10 बेड आरक्षित किए गए हैं। संदिग्ध मरीजों की जांच और जरूरत के अनुसार उन्हें अलग रखकर उपचार की व्यवस्था की गई है। ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भी तैयारी बढ़ाई गई है। अस्पताल में अतिरिक्त वार्ड तैयार किया गया है और आइसीयू व वेंटिलेटर क्षमता को लेकर भी व्यवस्था मजबूत की गई है। यहां वायरल संक्रमण की जांच के लिए माइक्रोबायोलाजी की सुविधा उपलब्ध है।

द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में भी एच1एन1 को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई है। अस्पताल में मरीजों को अलग रखने की व्यवस्था, दवाओं, आक्सीजन और जांच सुविधाओं को दुरुस्त रखने पर जोर दिया गया है। डा. हेडगेवार अस्पताल में मरीजों के लिए चार विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं। सीबीपीएसीएस में फीवर क्लिनिक शुरू किया गया है, जहां बुखार और फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की प्रारंभिक जांच और उपचार किया जा रहा है। पंडित मदन मोहन अस्पताल में बना फीवर क्लिनिक दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित पंडित मदन मोहन अस्पताल में फीवर क्लिनिक बनाया गया है। यहां एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स और एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। इमरजेंसी में प्रतिदिन स्वाइन फ्लू के करीब दो संदिग्ध मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में जरूरी दवाएं उपलब्ध हैं और मरीजों की जांच की जा रही है।

पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए 20 बेड का अलग वार्ड तैयार किया गया है। यहां आक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध है। अस्पताल के अनुसार अभी तक स्वाइन फ्लू का कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ है।