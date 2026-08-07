शादी से पहले गर्भवती होने पर बेटी की हत्या, दिल्ली से आगरा ले जाकर चंबल नदी में डुबोया; रिश्तेदार ने की मदद
दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र में झूठी शान के लिए एक पिता ने अपनी गर्भवती बेटी की हत्या कर दी। पिता ने रिश्तेदार की मदद से बेटी को आगरा ले जाकर चंबल न ...और पढ़ें
HighLights
पिता ने झूठी शान के लिए गर्भवती बेटी की हत्या की।
बेटी को आगरा ले जाकर चंबल नदी में डुबोकर मारा।
पुलिस ने पिता और रिश्तेदार को गिरफ्तार किया, शव नहीं मिला।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तिगड़ी थाना क्षेत्र में झूठी शान के लिए बेटी की हत्या करने का मामला सामने आया है। शादी से पहले बेटी के गर्भवती होने पर पिता ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस को पीसीआर काॅल पर 31 जुलाई को एक लड़की के अपहरण और हत्या किए जाने के सूचना मिली थी।
मामले की जांच में उजागर हुआ है कि आरोपित पिता लखपत सिंह को सामाजिक बदनामी का डर था। उसने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर साजिश रची। बेटी को जबरन आगरा ले गया। वहां बसोनी के पास चंबल नदी में उसे डुबोकर मार डाला गया।
पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। हालांकि अभी तक लड़की का शव बरामद नहीं हो सका है। स्थानीय अधिकारियों की मदद से तलाशी अभियान जारी है।