शादी से पहले गर्भवती होने पर बेटी की हत्या, दिल्ली से आगरा ले जाकर चंबल नदी में डुबोया; रिश्तेदार ने की मदद

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तिगड़ी थाना क्षेत्र में झूठी शान के लिए बेटी की हत्या करने का मामला सामने आया है। शादी से पहले बेटी के गर्भवती होने पर पिता ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस को पीसीआर काॅल पर 31 जुलाई को एक लड़की के अपहरण और हत्या किए जाने के सूचना मिली थी।

मामले की जांच में उजागर हुआ है कि आरोपित पिता लखपत सिंह को सामाजिक बदनामी का डर था। उसने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर साजिश रची। बेटी को जबरन आगरा ले गया। वहां बसोनी के पास चंबल नदी में उसे डुबोकर मार डाला गया।