दिल्ली में खौफनाक वारदात: भाई ने बहन की गला घोंटकर की हत्या, ब्रीफकेस में बंद कर फेंका शव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बुराड़ी इलाके में झूठी शान के लिए चचेरे भाई ने नाबालिग बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव ब्रीफकेस में बंद कर सड़क किनारे फेंक आया। आउटर नार्थ जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने आरोपित को गिरफ्तार कर सोमवार रात शव बरामद कर लिया।

आरोपित की पहचान अविनाश (26) के रूप में हुई। वह मुकुंदपुर पार्ट-2 में रहता है और मूलरूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला है। उसने बताया कि चचेरी बहन का एक युवक से प्रेम संबध था। परिवार के लोग उससे परेशान थे। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की अक्सर मोबाइल फोन पर अपने प्रेमी से बातचीत करती थी।

नाबालिग पहले दो बार युवक के साथ घर से भाग चुकी थी, जिसे परिवार के लोग तलाश कर वापस ले आए थे। परिवार की परेशानी को देखकर चचेरा भाई अविनाश बहन को अपने साथ मुकुंदपुर ले आया था। इसके बाद भी नाबालिग अपने प्रेमी से लगातार संपर्क में थी।

इसी बीच अविनाश को पता चला कि उसकी चचेरी बहन प्रेमी को दिल्ली बुलाने की बात कर रही है। इससे उसका गुस्सा भड़क गया और उसने बहन की हत्या करने की ठान ली। रविवार रात वह चचेरी बहन को मुकुंदपुर से सटी एक कालोनी में दोस्त की दुकान पर ले गया।

आरोप है यहां देर रात उसने चचेरी बहन का गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को ब्रीफकेस में बंद कर रख दिया। इसके बाद सोमवार तड़के करीब चार बजे ब्रीफकेस को सड़क किनारे फेंक आया। इस बीच आउटर नार्थ स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विश्वेंद्र कुमार चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली कि अविनाश एक लड़की को लेकर आया था, लेकिन वह सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। इस पर स्पेशल स्टाफ ने अविनाश को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने बताया कि चचेरी बहन के प्रेम संबंध से पूरा परिवार परेशान था। इस वजह से उसने चचेरी बहन को मार डाला।