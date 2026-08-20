PM मोदी के डिग्री पर सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती, दिल्ली HC में अब 29 सितंबर को अगली सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री की जानकारी न देने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर 29 सितंबर को सुनवाई करेगा।
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट 29 सितंबर को अपील पर सुनवाई करेगा
यह अपील पीएम की डिग्री जानकारी न देने के खिलाफ है
एकल पीठ ने निजी जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार किया था
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक की डिग्री की जानकारी देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 29 सितंबर को सुनवाई करेगा।
बृहस्पतिवार को मामले पर सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने मामले को अन्य तारीख पर सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 29 सितंबर के लिए तय कर दिया।
एकल पीठ के फैसले को दी चुनौती
अपीलकर्ता ने प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले को रद करने के एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी है।
अपीलकर्ता के वकील ने गुरुवार को कहा कि पिछली बार कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपील दायर करने में हुई देरी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया था।
मेरिट के आधार पर मजबूत मामला
साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूनिवर्सिटी का मामला मेरिट के आधार पर मजबूत है और हो सकता है कि वे देरी से अपील दायर करने के मुद्दे पर आपत्ति न करें।
25 अगस्त 2025 को एकल पीठ ने सीआईसी के आदेश को रद करते हुए कहा था कि एक सार्वजनिक पद पर होने का मतलब यह नहीं है कि पीएम की सभी निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाए।
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