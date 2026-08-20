PM मोदी के डिग्री पर सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती, दिल्ली HC में अब 29 सितंबर को अगली सुनवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक की डिग्री की जानकारी देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 29 सितंबर को सुनवाई करेगा।

बृहस्पतिवार को मामले पर सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने मामले को अन्य तारीख पर सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 29 सितंबर के लिए तय कर दिया।