Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट 5 अक्टूबर से सुनेगा CBI की अपील पर जिरह

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 04:19 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट आबकारी घोटाला मामले में सभी आरोपियों को आरोपमुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील याचिका पर 5 अक्टूबर से सुनवाई करेगा।

दिल्ली हाई कोर्ट।

दिल्ली हाई कोर्ट।

HighLights

  1. हाई कोर्ट 5 अक्टूबर से आबकारी घोटाला अपील पर सुनवाई करेगा।

  2. केजरीवाल, सिसोदिया को जवाब दाखिल करने को चार हफ्ते मिले।

  3. चार हफ्ते बाद मामले में कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला मामले में सभी आरोपितों को आरोपमुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सीबीआई की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 5 अक्टूबर से जिहर सुनना शुरू करेगा।

न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

इसके अलावा अदालत ने स्पष्ट किया कि 4 सप्ताह के बाद अदालत मामले में किसी भी तरह का स्थगन नहीं देगी और मामले पर जिरह 5 अक्टूबर से सुने जाएंगे।

 

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।