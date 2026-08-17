आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट 5 अक्टूबर से सुनेगा CBI की अपील पर जिरह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला मामले में सभी आरोपितों को आरोपमुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सीबीआई की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 5 अक्टूबर से जिहर सुनना शुरू करेगा।

न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

इसके अलावा अदालत ने स्पष्ट किया कि 4 सप्ताह के बाद अदालत मामले में किसी भी तरह का स्थगन नहीं देगी और मामले पर जिरह 5 अक्टूबर से सुने जाएंगे।

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