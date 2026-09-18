डूसू चुनाव हिंसा: दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां कैसे घुसीं?
दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू चुनावों के दौरान हुई कथित हिंसा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की ...और पढ़ें
HighLights
डूसू चुनाव हिंसा याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की।
कोर्ट ने बिना नंबर प्लेट वाहनों पर पुलिस से जवाब मांगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू चुनावों के दौरान कथित हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की है।
एएसजी ने कोर्ट के सामने कहा कि स्टेट्स रिपोर्ट फाइल कर दी गई हैं और दिल्ली पुलिस की स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई है।
वहीं, बेंच ने नॉर्थ कैंपस में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के कथित काफिले पर डीसीपी से सवाल किया है। बेंच ने कहा, 'आप तस्वीरों से इनकार नहीं कर सकते। काफी पुलिस तैनात होने के बावजूद इसकी इजाजत कैसे दी गई?
खबर को अपडेट किया जा रहा है-