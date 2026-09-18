डूसू चुनाव हिंसा: दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां कैसे घुसीं?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू चुनावों के दौरान कथित हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की है।

एएसजी ने कोर्ट के सामने कहा कि स्टेट्स रिपोर्ट फाइल कर दी गई हैं और दिल्ली पुलिस की स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई है।

वहीं, बेंच ने नॉर्थ कैंपस में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के कथित काफिले पर डीसीपी से सवाल किया है। बेंच ने कहा, 'आप तस्वीरों से इनकार नहीं कर सकते। काफी पुलिस तैनात होने के बावजूद इसकी इजाजत कैसे दी गई?