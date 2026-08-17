दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सागरपुर-कैलाशपुरी-पालम रोड से हटेगा अतिक्रमण, जगी स्थाई मुक्ति की आस

मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिम और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली लगभग 3 किलोमीटर लंबी और 25.15 मीटर चौड़ी सागरपुर-कैलाशपुरी-पालम रोड को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्थानीय निवासियों और आरडब्ल्यूए में हर्ष की लहर है।

स्थानीय निवासी लंबे समय से प्रशासन से यह मांग उठा रहे थे कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा किए गए डिमार्केशन (सीमांकन) के आधार पर पक्के निशान लगाकर तुरंत सड़क का निर्माण शुरू किया जाए। प्रशासन द्वारा सुनवाई न होने और जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई न दिखने के कारण तंग आकर स्थानीय लोगों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

अब न्यायालय के कड़े आदेश के बाद लोगों में वर्षों पुरानी विकराल ट्रैफिक समस्या और गड्ढों से स्थाई मुक्ति की आस जाग गई है और सभी को पीडब्ल्यूडी की त्वरित कार्रवाई का इंतजार है। दिल्ली के लाखों लोगों के लिए एक मुख्य लाइफलाइन सागरपुर-कैलाशपुरी-पालम मार्ग दिल्ली के लाखों लोगों के लिए एक मुख्य लाइफलाइन है। यह सड़क द्वारका, पालम, कैंट और जनकपुरी जैसे प्रमुख इलाकों को जोड़ती है। इस मार्ग के अतिक्रमण मुक्त और चौड़ा होने से रोजाना आवाजाही करने वाले हज़ारों वाहन चालकों, दैनिक यात्रियों और स्कूली बच्चों को भयंकर जाम से मुक्ति मिलेगी।

गौरतलब है कि जिस मार्ग पर यह अवैध अतिक्रमण फैला हुआ है, उसमें आम लोगों के कब्जे के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिन्होंने सड़क की जमीन पर अतिक्रमण करके अपना कार्यालय तक बना रखा है। इसके अलावा सड़क निर्माण का टेंडर जारी हुए करीब पांच महीने बीत जाने के बाद भी काम शुरू न होने से फैली सुगबुगाहट को आरडब्ल्यूए के इस संयुक्त अभियान और न्यायालय के फैसले ने एक नई दिशा दे दी है।

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से मांग रखी है कि पहले 25.15 मीटर चौड़ाई के आधार पर स्पष्ट निशान लगाए जाएं, पूरी तरह अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाए और उसके बाद ही गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण शुरू हो।