'हर चीज अदालत पर न थोपें, बेघरों के वोटर लिस्ट मामले में चुनाव आयोग को दें सुझाव', दिल्ली HC का कड़ा रुख

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) के दौरान बेघर और विस्थापित लोगों के वोटर लिस्ट से बाहर रह जाने की चिंताओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़े सुझाव निर्वाचन आयोग के सामने रखें।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने टिप्पणी की कि अदालत से इन मुद्दों पर फैसला करने के लिए न कहें। यह तय करना निर्वाचन आयोग का काम है कि इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से कैसे किया जाए।