'मेट्रो के पेड एरिया में भी शौचालय बनाने पर विचार करे डीएमआरसी', दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के पेड एरिया यानी टिकट लेकर प्रवेश करने वाले हिस्से में भी शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएमआरसी को विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों पर बच्चों को दूध पिलाने और शिशु देखभाल के लिए अलग सुविधा उपलब्ध कराने की मांग पर भी उचित कदम उठाने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने अधिवक्ता शन्नू बघेल की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने सभी मेट्रो स्टेशनों के पेड और अनपेड दोनों हिस्सों में साफ और चालू सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि टिकट लेने के बाद पेड एरिया में पहुंचने वाले यात्रियों के लिए कई जगह अंदर शौचालय की सुविधा नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि यदि किसी खास मेट्रो स्टेशन पर पेड एरिया के अंदर शौचालय की जरूरत है और बाहर यानी अनपेड एरिया में शौचालय उपलब्ध है, तो याचिकाकर्ता दो सप्ताह के अंदर डीएमआरसी को इस संबंध में अभ्यावेदन दे सकते हैं। डीएमआरसी को उस पर विचार करने का निर्देश दिया गया है।

यात्रियों के स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़ा मामला कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का फैसला हर स्टेशन की बनावट, संरचना और कार्यप्रणाली को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव यात्रियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और कई बार उनकी गरिमा से भी जुड़ा होता है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएमआरसी की ओर से आरटीआइ के तहत दिए गए जवाब का भी संज्ञान लिया।आठ जुलाई 2025 के जवाब में डीएमआरसी ने बताया था कि सभी मेट्रो स्टेशनों पर शौचालय उपलब्ध हैं। पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांग व ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए अलग शौचालय होने की जानकारी दी गई थी।

डीएमआरसी के अनुसार, शौचालय चालू हालत में हैं और मामूली शुल्क देकर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ स्टेशनों पर मुफ्त शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है। इनकी रोजाना सफाई और नियमित रखरखाव किए जाने की बात भी डीएमआरसी ने कही थी।