'चयन के बजाय नियुक्ति से तय होती है BSF में वरिष्ठता', याचिकाओं को खारिज करते हुए दिल्ली HC ने की टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में वरिष्ठता चयन के बजाय नियुक्ति की तारीख से तय होती है। अदालत ने उन सब-इंस्पेक्टरों की याचिकाएं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वरिष्ठता को लेकर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के विभिन्न सब-इंस्पेक्टरों द्वारा दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट की संपूर्ण पीठ ने निर्णय सुनाया कि चयन के बजाय नियुक्ति से बीएसएफ में वरिष्ठता तय होती है। अदालत ने कहा कि जिन उम्मीदवारों की बीएसएफ में नियुक्ति मेडिकल री-एग्जामिनेशन की वजह से लेट हुई थी, वे उन बैचमेट्स से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था, भले ही देरी उम्मीदवारों की गलती से न हुई हो।
जय मंगल राय सहित अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सी हरि शंकर, न्यायमूर्ति ज्योति सिंह और न्यायमूर्ति अजय डिगपाल की पीठ ने फैसला सुनाया कि बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम-2002 के नियम-आठ के अनुसार वरिष्ठता लगातार नियमित नियुक्ति से तय होती है। इसका मतलब चयन या चिकित्सा परीक्षण मंजूरी के बजाय उस तारीख से है, जिस पर किसी अधिकारी को औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है और वह सर्विस ज्वाइन करता है।
पीठ ने जोर दिया कि नियम-आठ(तीन) स्पष्ट रूप से नियम-आठ (दो) के अधीन है और तभी लागू होता है जब उम्मीदवारों को एक साथ नियुक्त किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि जहां नियुक्तियां अलग-अलग तारीखों पर होती हैं, वहां वरिष्ठता नियुक्ति के क्रम के अनुसार होनी चाहिए।
अदालत ने उक्त आदेश 2002-03 में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से भर्ती हुए बीएसएफ सब-इंस्पेक्टरों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया।याचिकाकर्ताओं ने उस तारीख से वरिष्ठता की मांग की थी जिस तारीख को उनके बैचमेट्स को नियुक्त किया गया था।
उन्होंने तर्क दिया था कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के कारण हुई देरी ने उन्हें अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाया। एक दो सदस्यीय पीठ ने पहले इस याचिका पर विचार किया था। हालांकि, इसी मुद्दे पर पिछली पीठों द्वारा व्यक्त किए गए विपरीत विचारों को देखते हुए सवाल को तीन-जजों की संपूर्ण पीठ को भेजा गया था।
