वैन में दृष्टिबाधित बच्ची से हैवानियत: दिल्ली HC ने बरकरार रखी सजा, 20 की जगह 14 साल होगी जेल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वैन में दृष्टिबाधित नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने लड़की की लाचारी का फायदा उठाया।

हालांकि, पीठ ने उसकी जेल की सजा को 20 साल से घटाकर 14 साल कर दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दुष्कर्म के अपराध के लिए 14 साल से ज्यादा की कोई तय सजा के बजाय ट्रायल कोर्ट या तो कम से कम 10 साल या उम्रकैद की सजा दे सकता है।

क्या है पूरा मामला? याचिका के अनुसार, 12 साल की इस लड़की की आंखों की रोशनी तीन साल की उम्र में चली गई थी। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने पीड़िता की लाचारी का फायदा उठाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीठ ने कहा कि पीड़िता कोई ऐसी बालिग नहीं थी जो उस स्थिति में खुद की रक्षा कर सके। हालांकि, पीठ ने दोषी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सजा को बदलकर 14 साल की कठोर कैद कर दिया।