वैन में दृष्टिबाधित बच्ची से हैवानियत: दिल्ली HC ने बरकरार रखी सजा, 20 की जगह 14 साल होगी जेल
दिल्ली हाई कोर्ट ने दृष्टिबाधित नाबालिग के यौन शोषण मामले में दोषी की सजा 20 से घटाकर 14 साल की, लेकिन दोषसिद्धि बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने पीड़िता की लाचारी का फायदा उठाया था।
HighLights
यौन शोषण मामले में हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखी।
दोषी की 20 साल की सजा 14 साल की गई।
कोर्ट ने कहा, दोषी ने पीड़िता की लाचारी का फायदा उठाया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वैन में दृष्टिबाधित नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने लड़की की लाचारी का फायदा उठाया।
हालांकि, पीठ ने उसकी जेल की सजा को 20 साल से घटाकर 14 साल कर दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दुष्कर्म के अपराध के लिए 14 साल से ज्यादा की कोई तय सजा के बजाय ट्रायल कोर्ट या तो कम से कम 10 साल या उम्रकैद की सजा दे सकता है।
क्या है पूरा मामला?
याचिका के अनुसार, 12 साल की इस लड़की की आंखों की रोशनी तीन साल की उम्र में चली गई थी। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने पीड़िता की लाचारी का फायदा उठाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीठ ने कहा कि पीड़िता कोई ऐसी बालिग नहीं थी जो उस स्थिति में खुद की रक्षा कर सके। हालांकि, पीठ ने दोषी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सजा को बदलकर 14 साल की कठोर कैद कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सलीम ने सितंबर 2013 में हुमायूं के मकबरे के पास एक दरगाह के सामने अपनी वैन में नाबालिग लड़की की लाचारी का फायदा उठाकर उसका यौन शोषण किया था।
अपराध के समय वैन में मौजूद पीड़िता के भाई ने गवाही में कहा था कि दी कि दोषी ने उन्हें घर छोड़ने के बहाने वैन में बैठाया और कुछ समय बाद गाड़ी रोकी और उसकी बहन का मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। वहीं, अपीलकर्ता ने आरोपों से इन्कार करते हुए सजा के मामले में कोर्ट से नरमी बरतने की अपील की।
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