'बेघर बच्चों से सटीक ब्योरे की उम्मीद नहीं', कुकर्म के मामले में दिल्ली HC ने सजा रखी बरकरार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 11 साल के बेघर लड़के के साथ कुकर्म करने के दोषी की सजा में दखल देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि सड़क पर रहने वाले बच्चे से तारीख, समय या कपड़ों के बारे में सटीक जानकारी देने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

अदालत ने भारतीय दंड सहिंता की धारा -377 (अप्राकृतिक अपराध) और पॉक्सो अधिनियम की धारा-छह (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। हालांकि, अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 20 साल की जेल की सजा को घटाकर दस साल कर दिया, क्योंकि अपराध के समय इसके लिए सजा दस साल ही थी। 2016 की है घटना पॉक्सो अधिनियम की धारा-छह के तहत कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है और यह प्रावधान 16 अगस्त 2019 से लागू हुआ था, जबकि यह घटना नवंबर 2016 की थी। नाबालिग के साथ कश्मीरी गेट पर रेलवे पुल के नीचे सोने के दौरान आरोपित ने उसका यौन शोषण किया।