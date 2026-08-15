'बेघर बच्चों से सटीक ब्योरे की उम्मीद नहीं', कुकर्म के मामले में दिल्ली HC ने सजा रखी बरकरार
दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 साल के बेघर बच्चे से कुकर्म के दोषी की सजा में दखल से इनकार किया, लेकिन सजा 20 से घटाकर 10 साल की।
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने बेघर बच्चे से कुकर्म के दोषी की सजा बरकरार रखी।
सजा 20 साल से घटाकर 10 साल की गई, घटना 2016 की थी।
अदालत ने कहा, बेघर बच्चों से सटीक ब्योरे की उम्मीद नहीं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 11 साल के बेघर लड़के के साथ कुकर्म करने के दोषी की सजा में दखल देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि सड़क पर रहने वाले बच्चे से तारीख, समय या कपड़ों के बारे में सटीक जानकारी देने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
अदालत ने भारतीय दंड सहिंता की धारा -377 (अप्राकृतिक अपराध) और पॉक्सो अधिनियम की धारा-छह (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा।
हालांकि, अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 20 साल की जेल की सजा को घटाकर दस साल कर दिया, क्योंकि अपराध के समय इसके लिए सजा दस साल ही थी।
2016 की है घटना
पॉक्सो अधिनियम की धारा-छह के तहत कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है और यह प्रावधान 16 अगस्त 2019 से लागू हुआ था, जबकि यह घटना नवंबर 2016 की थी। नाबालिग के साथ कश्मीरी गेट पर रेलवे पुल के नीचे सोने के दौरान आरोपित ने उसका यौन शोषण किया।
इस घटना की जानकारी कुछ समाज सेवकों ने पुलिस हेल्पलाइन को दी थी। पीड़ित ने इलाके में बेघर लोगों को मुफ्त चिकित्सा सहायता देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में घटना की जानकारी समाज सेवकों को दी थी।
आरोपित के वकील ने दावा किया कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि लड़के की उम्र 12 साल से कम थी। इतना ही नहीं घटना व पीड़ित के पहने हुए कपड़ों के बारे में उसके बयान में कई विसंगतियां थीं।