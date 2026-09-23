फोन टैपिंग केस: पूर्व NSE प्रमुख चित्रा रामकृष्ण की जमानत बरकरार, CBI की याचिका दिल्ली HC से खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फोन टैपिंग के मामले में एनएसई की पूर्व पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्ण को जमानत के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने मामले पर अपना निर्णय पारित करते हुए सीबीआई की अपील याचिका खारिज कर दी। यह मामला 2009 और 2017 के बीच एनएसई कर्मचारियों के फोन कॉल को तौर पर गैर-कानूनी तरीके से इंटरसेप्ट करने से जुड़ा है।

सीबीआई ने दी ये दलील सीबीआई के अनुसार रामकृष्ण ने पूर्व सीईओ रवि नारायण, एग्जीक्यूटिव वाइस-प्रेसिडेंट रवि वाराणसी और महेश हल्दीपुर के साथ मिलकर एक्सचेंज में साइबर कमजोरियों का समय-समय पर अध्ययन करने के बहाने एनएसई कर्मचारियों की कॉल को इंटरसेप्ट करने के लिए आइएसईसी सर्विसेज की सेवाएं ली थीं।