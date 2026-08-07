डाबर को दिल्ली HC से बड़ी राहत, FSSAI के '100% शुद्धता' और 'ऑर्गेनिक' वाले बैन आदेश पर लगाई रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डाबर को 100 प्रतिशत शुद्ध, प्राकृतिक, शुद्धता की गारंटी और आर्गेनिक जैसे दावे करने वाले खाद्य उत्पाद बेचने से रोकने से जुड़े भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी।