डाबर को दिल्ली HC से बड़ी राहत, FSSAI के '100% शुद्धता' और 'ऑर्गेनिक' वाले बैन आदेश पर लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने डाबर को '100% शुद्ध' और 'ऑर्गेनिक' जैसे दावों पर FSSAI के प्रतिबंध आदेश पर रोक लगा दी है। ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने डाबर के शुद्धता दावों पर FSSAI प्रतिबंध रोका।
अदालत ने डाबर का पक्ष सुने बिना FSSAI आदेश पर सवाल उठाया।
FSSAI को नोटिस जारी, 24 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डाबर को 100 प्रतिशत शुद्ध, प्राकृतिक, शुद्धता की गारंटी और आर्गेनिक जैसे दावे करने वाले खाद्य उत्पाद बेचने से रोकने से जुड़े भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी।
डाबर की याचिका पर अदालत ने कहा कि डाबर का पक्ष सुने बिना इस तरह का आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए था। अदालत ने मामले पर एफएसएसएआइ को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। डाबर ने एफएसएसएआइ के तीन अगस्त 2026 के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
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