दो साल बाद भी तस्करी की गई बच्ची बरामद नहीं, दिल्ली पुलिस के रवैये पर HC सख्त; चुनिंदा गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर होने वाली बच्चों की तस्करी जैसे गंभीर अपराध को लेकर दिल्ली पुलिस का ढुलमुल रवैया अपनाती है।

छह साल की बच्ची की तस्करी और उसे बेचने के ऐसे ही एक मामले में दिल्ली पुलिस के लापरवाह रवैये पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए।

बच्ची की तस्करी के मामले में चुनिंदा तौर पर आरोपितों की गिरफ्तारी पर अदालत ने कहा कि पुलिस को कुछ आरोपितों को चुन-चुनकर गिरफ्तार करने की नीति को मंजूरी नहीं दी जा सकती।

पीठ ने कहा कि हिरासत में लेने के लिए लोगों को चुनने की इस नीति की निंदा की जानी चाहिए और पुलिस को साफ तौर पर बताना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहती है या नहीं।

अदालत ने उक्त टिप्पणी करते हुए तस्करी के आरोपित राजकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

जमानत की मांग करते हुए आरोपित ने तर्क दिया था कि उसे सिर्फ सह-आरोपित दीपिका का चाचा होने के कारण झूठे मामले में फंसाया गया है, जबकि पुलिस ने मुख्य आरोपित डा. कुलविंदर कौर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

वहीं, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि राजकुमार और सह-आरोपित गायत्री ने एक बच्ची को गोद लेने के लिए शादीशुदा जोड़े का नाटक किया था और बाद में उसे सह-आरोपित दीपिका को बेच दिया। दीपिका ने बच्ची को आगे बेच दिया। वह बच्ची अपने असली माता-पिता के परिवार में छठी बेटी थी।

आरोपित की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपित राजकुमार तस्वीरों में गोद लिए गए बच्चे को अपनी कस्टडी में लेते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं, आरोपित डा. कुलविंदर कौर के संबंध में कहा कि पुलिस ने उसके खिलाफ असल में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद पीठ ने पाया कि पुलिस यह नहीं बता सकी कि आरोपित कुलविंदर कौर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सह-आरोपित दीपिका के आधार पर समानता की राजकुमार की मांग को अदालत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि दीपिका को मौजूदा मामले से बिल्कुल अलग कारणों से जमानत दी गई थी।

अदालत ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि जब भी किसी बच्चे को उसकी जन्म देने वाली मां से अलग किया जाता है, तो बच्चे के मन पर गहरा असर पड़ता है। दो साल बाद भी बच्ची को बरामद नहीं कर सकी पुलिस पीठ ने कहा कि इस मामले में जांच करने वालों की भूमिका बहुत ही निराशाजनक है क्योंकि वे प्राथमिकी होने के दो साल बाद भी तस्करी की गई बच्ची को बरामद नहीं कर पाए हैं।