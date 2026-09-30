PG और हॉस्टल के छात्रों की सुरक्षा पर दिल्ली HC सख्त; केंद्र, दिल्ली पुलिस और DU से मांगा जवाब

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। सत्य निकेतन में इमारत की घटना के बाद पेइंग गेस्ट (पीजी) अकोमोडेशन, किराए के फ्लैट और हाॅस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काॅलेज, विश्वविद्यालय और जिला स्तर पर छात्र आवास सलाहकार और निगरानी समितियां बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।

कई संस्थानों से मांगा हलफनामा याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही एमसीडी, दिल्ली पुलिस, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, डीयू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जेएनयू, बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी और पन्नालाल गिरधारीलाल दयानंद काॅलेज को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।