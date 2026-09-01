फार्च्यून सोया तेल पर बैन का विवाद पहुंचा दिल्ली HC, केंद्र और FSSAI से 4 हफ्ते में मांगा तलब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फार्च्यून सोया रिफाइंड तेल की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से जवाब मांगा है।

केंद्र सरकार व FSSAI द्वारा याचिका के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाया गया। हालांकि, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने उक्त तर्क को ठुकराते हुए केंद्र सरकार व FSSAI को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई पांच नवंबर को होगी।

भ्रामक दावों पर मिला कारण बताओ नोटिस फार्च्यून सोया हेल्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल के लेबल पर गुमराह करने वाली जानकारी और दावों के कारण इसके उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने से संबंधित FSSAI द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड को अपने उत्पाद फार्च्यून सोया हेल्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल के लिए 100 प्रतिशत वेज और कोलेस्ट्राल फ्री हेल्दी लाइफस्टाइल के दावों को लेकर FSSAI से नोटिस मिला था। हालांकि, अधिकारियों ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मामले का कोई भी हिस्सा दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है क्योंकि कंपनी गुजरात में स्थित है और उत्पाद का उत्पादन और मार्केटिंग दिल्ली के बाहर से किया जाता है।

सात दिनों में मांगा गया था स्पष्टीकरण याचिका के अनुसार, 17 जुलाई को FSSAI ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर खाद्य सुरक्षा मानक नियमों के उल्लंघन होने का आरोप लगाया था। साथ ही सात दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।