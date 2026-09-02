अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन की याचिका पर HC ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की दोषी करार देने के फैसले को ...और पढ़ें
HighLights
ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा को चुनौती दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया।
ट्रायल कोर्ट के 31 जुलाई के फैसले के खिलाफ अपील।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा के दौरान आइबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी करार देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।
ताहिर ने दोषी करार देने के 31 जुलाई के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।