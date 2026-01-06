IRCTC घोटाला मामला: तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने के निर्णय के खिलाफ बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। सोमवार को कोर्ट ने इसी मामले में तेजस्वी के पिता और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा था।