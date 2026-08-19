NTA खत्म करने की मांग वाली याचिका दिल्ली HC ने की खारिज, कहा- मिली-जुली मांगों पर विचार नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को खत्म करने और नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने एनटीए को खत्म करने की मांग खारिज की।
नीट-यूजी दोबारा परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच की याचिका भी रद्द।
अदालत ने मिली-जुली राहत की मांग पर सुनवाई से इनकार किया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को खत्म करने और नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि याचिका में की गई मांगें व्यक्तिगत राहत से जुड़ी थीं। अदालत ने कहा कि याचिका में की गई मांगों को देखने पर हमें पता चलता है कि इसमें याचिकाकर्ता और दोबारा नीट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए राहत की मिली-जुली मांगें हैं।
अदालत की राय में ऐसी मिली-जुली मांगों वाली याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। अदालत का रुख देखते हुए दो याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस ले ली।
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