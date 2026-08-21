खान मार्केट को दिल्ली HC से झटका, NDMC को एक समान टैक्स कैलकुलेशन का निर्देश देने से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने खान मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें एनडीएमसी को संपत्ति कर गणना के लिए एक समान मूल्यांकन तरीका अपनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने खान मार्केट की याचिका खारिज की।
एनडीएमसी को समान संपत्ति कर आकलन का निर्देश नहीं।
कोर्ट ने वैधानिक संस्था के कार्य में हस्तक्षेप से मना किया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) को अपने अधिकार क्षेत्र में संपत्ति कर की गणना के लिए एक समान मूल्यांकन तरीका अपनाने का निर्देश देने की मांग वाली खान मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।
एनडीएमसी इलाके में कनॉट प्लेस, खान मार्केट, चाणक्यपुरी और लुटियंस दिल्ली के कई अन्य व्यवसायिक और रिहायशी इलाके शामिल हैं। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका ठुकरा दी कि अदालत यह निर्देश नहीं दे सकता कि एनडीएमसी जैसी कानूनी संस्था को रेटबल वैल्यू तय करने का तरीका कैसे बनाना और लागू करना चाहिए।