पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को दिल्ली HC से बड़ा झटका, फिल्म 'दूसरा' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को फिल्म दूसरा की रिलीज रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली।

अदालत ने 23 अक्टूबर को प्रस्तावित फिल्म की सिनेमाघरों में रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की अवकाशकालीन पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन फिल्म निर्माताओं के पक्ष में है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की है।

फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार

गांगुली ने फिल्म के जरिए अपने व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन की आशंका जताते हुए याचिका दायर की थी। उनके साथ पूर्व भारतीय कप्तान पर बन रही बायोपिक का निर्माण कर रही कंपनी लव फिल्म्स एलएलपी भी मुकदमे में वादी है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट ने गांगुली की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा कि फिल्म 23 अक्टूबर (शुक्रवार) को रिलीज होने वाली है। प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन आपके पक्ष में नहीं है। आपका कोई मूल्यवान अधिकार हो सकता है, लेकिन हम आज फिल्म नहीं रोक रहे हैं।

अदालत की यह टिप्पणी अंतरिम राहत के संदर्भ में थी। मामले में अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। निर्माताओं ने कहा, बायोपिक नहीं है फिल्म फिल्म निर्माताओं की ओर से अधिवक्ता ने आश्वस्त किया कि दूसरा सौरव गांगुली की बायोपिक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में गांगुली से जुड़े कुछ खेल दृश्यों के इस्तेमाल के लिए आवश्यक अनुमतियां ली गई हैं।