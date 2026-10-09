इतनी जल्दी क्या है? CEC के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट की इजाजत मामले में दिल्ली HC का तत्काल सुनवाई से इनकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस की अर्जी को आज शुक्रवार को लिस्ट करने से मना कर दिया है।

इस अर्जी के जरिए दिल्ली पुलिस के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें जंतर-मंतर पर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई थी।

कोर्ट का कहना है कि केस सोमवार को लिस्ट किया जाएगा। इसमें इतनी जल्दी क्या है? एसीजे नितिन साम्ब्रे ने कहा कि हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे।





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