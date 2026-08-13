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    क्या पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती है प्रतिष्ठा? अमिताभ बच्चन की पाेती आराध्या से जुड़े केस में दिल्ली HC का सवाल

    By Vineet Tripathi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:02 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने आराध्या बच्चन के फर्जी खबर मामले में सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या परिवार की प्रतिष्ठा पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती है और क्या फर्जी खब ...और पढ़ें

    आराध्य बच्चन के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने की टिप्पणी। फोटो: आर्काइव

    आराध्य बच्चन के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने की टिप्पणी। फोटो: आर्काइव

    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने पूछा, क्या प्रतिष्ठा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती है?

    2. फर्जी खबर पर बौद्धिक संपदा उल्लंघन पर सवाल उठाया

    3. आराध्या के स्वास्थ्य पर जानकारी अपलोड करने से रोका

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अभिनेता अमिताभ बच्चन की पाेती और अभिनेता अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी के बारे में इंटरनेट मीडिया पर गुमराह करने वाली सामग्री छापने से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या परिवार के नाम से जुड़ी प्रतिष्ठा पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती है?

    न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने पूछा कि अगर परिवार का नाम किसी ट्रेडमार्क से जुड़ी प्रतिष्ठा जैसा है, तो परिवार के नाम की ऐसी प्रतिष्ठा कितनी पीढ़ियों तक बनी रहती है?

    यूट्यूब पर पोस्ट किए गए झूठे वीडियो 

    पीठ ने कहा कि ट्रेडमार्क और उसकी प्रतिष्ठा किसी प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी होती है, लेकिन जब बात किसी व्यक्ति की हो, तो यह मामला संदर्भ के हिसाब से कुछ अलग होता है।

    अदालत ने उक्त सवाल आराध्या बच्चन और अभिषेक बच्चन के एक मुकदमे पर किया। वर्ष 2023 में उन्होंने मुकदमा दायर कर उन्होंने आरोप लगाया था कि यूट्यूब पर आराध्या के स्वास्थ्य व निजी जिंदगी के बारे में पूरी तरह से झूठे वीडियो पोस्ट किए गए हैं।

    फर्जी खबर रोकने की जरूरत पर दिया जोर

    गुरुवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या फर्जी खबर छापना किसी के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। वहीं, आराध्या व अभिषेक बच्चन की तरफ से पेश वकील ने कहा कि अगर साख बनी हुई है, तो गलत जानकारी फैलाने की किसी भी कोशिश या उस साख को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी हरकत को रोकना जरूरी है।

    खबरें और भी

    उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद साख खत्म हो सकती है, लेकिन पूरे परिवार की तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आराध्या बच्चन नाम का इस्तेमाल करके फर्जी खबर फैलाई जा रही थी।

    अदालत ने तर्कों को सुनने के बाद मामले को सितंबर  के लिए सूचीबद्ध कर दिया। 20 अप्रैल, 2023 को एकल पीठ ने कई यूट्यूब चैनलों को आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य के बारे में गुमराह करने वाली जानकारी अपलोड करने से रोक दिया था।

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